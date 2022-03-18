Минздрав одобрил клиническое исследование китайской вакцины от COVID-19

Минздрав одобрил клиническое исследование вакцины ReCOV для профилактики COVID-19 от компании Jiangsu Recbio Technology. В России планируется II-III фаза международного мультицентрового исследования рекомбинантной двухкомпонентной вакцины.

Китайская компания Jiangsu Recbio Technology проведет в России клиническое исследование вакцины для профилактики COVID-19. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Вакцина ReCOV является рекомбинантной, при ее производстве используются так называемые клетки CHO (Chinese hamster ovary — клетки яичника китайского хомячка). В России пока нет зарегистрированной рекомбинантной вакцины. Ранее ФМБА подало документы на регистрацию такого типа вакцины под названием «Конвасэл».

В протоколе исследования указано, что будет оцениваться эффективность, безопасность и иммуногенность вакцины у взрослых добровольцев от 18 лет и старше.

В исследовании примут участие 2500 добровольцев. Испытание будут проводить в 26 клинических центрах по всей России. КИ предполагается завершить в августе 2023 года.

С февраля текущего года также проводится исследование вакцины на основе вирусоподобных частиц для профилактики COVID-19 от Центра Гамалеи. Испытание планируется завершить до конца 2022 года.

Вероника Догузова

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