«Промомед» подал заявку на регистрацию аналога Paxlovid

Компания «Промомед» подала заявку на регистрацию в России препарата «Скайвира» с комбинацией действующих веществ нирматрелвир+ритонавир. Ранее эта же компания получила регистрационное удостоверение на «Эсперавир» с действующим веществом молнупиравир.

В Минздрав поступила заявка на регистрацию препарата «Скайвира» с комбинацией действующих веществ нирматрелвир+ритонавир. Заявку подала российская компания «Промомед рус». Препарат регистрируется в лекарственной форме таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг+100 мг. Комбинация нирматрелвир+ритонавир входит в состав препарата Paxlovid от компании Pfizer, который был одобрен FDA в конце 2021 года.

Pfizer также в ноябре прошлого года получила разрешение на проведение II-III фазы клинических исследований препарата в России. Эти испытания являются частью большого международного клинического исследования, которое проводят более чем в 20 странах мира.

Также «ФВ» писал что отечественная компания «Фармасинтез» в конце февраля подавала заявку на исследование нирматрелвира в комбинации с ритонавиром для терапии COVID-19.

4 февраля Минздрав также зарегистрировал противовирусный препарат для лечения коронавируса молнупиравир компании «Промомед рус». Это пока единственный производитель средства на основе молекулы миолнупиравира в России.

Оба препарата включены в последнюю (15-ую) версию клинических рекомендаций Минздрава для лечения COVID-19.

Вероника Догузова

Ринат Васбеев

pharmvestnik