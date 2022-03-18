Росздравнадзор откроет «горячую линию» по поставкам медикаментов

Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору открыть «горячую линию» для аптечных сетей. По результатам приема и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения.

Для аптечных организаций создают «горячую линию», на которую можно будет обратиться по вопросам поставок медикаментов. Она заработает до 24 марта. Такую задачу поручила Росздравнадзору вице-премьер Татьяна Голикова, сообщили в пресс-службе правительства. По результатам приема и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения.

«В связи с этим региональные органы власти <…> в кратчайшие сроки обязаны провести анализ назначаемых врачами лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. Вместе с территориальными отделениями Росздравнадзора, используя данные системы маркировки, они должны уточнить наличие таких медикаментов на складах производителей, а также в оптовом звене, после чего обеспечить наличие в аптеках необходимого ассортимента. Доклад о результатах этой работы в правительстве ожидают к 22 марта», — отмечается в сообщении.

Росздравнадзор к этому сроку должен провести проверки наличия в аптечной сети минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медпомощи. Доступность медикаментов находится на постоянном контроле правительства, добавили в пресс-службе.

17 марта глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная. Объемы производства и поставок препаратов и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года. С 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов. Это на 19% больше, чем за тот же период 2021 года, отметил министр.

Накануне, 16 марта, Президент Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Он поручил главам регионов, в частности, проводить оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли.

3 марта Минтранс открыл «горячую линию» для решения вопросов транспортной логистики. При возникновении трудностей с международными перевозками на нее могут обращаться как заказчики грузов, так и логистические компании.

Артем Косенок

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