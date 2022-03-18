Правительство разрешило закупать медицинские изделия одним лотом

Правительство на полгода сняло запрет закупать различные медизделия одним лотом. Постановление подписал премьер-министр. Накануне Минпромторг представил проект изменений в постановление правительства № 620.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое до 1 сентября 2022 года приостанавливает постановление правительства № 620 от 19 апреля 2021 года. В нем сказано, что в одном лоте должен содержаться один вид медицинского изделия, если заказчик не докажет возможность применения предусмотренных исключений. К ним относятся совместное использование «основного» медизделия и расходных материалов к нему (должны быть описаны производителем) и лимиты по начальной максимальной цене контракта (у каждого учреждения свои, но не более 1,5 млн руб.).

Таким образом правительство сняло запрет закупать различные медизделия одним лотом. Накануне Минпромторг представил изменения в постановление правительства № 620. В ведомстве считают, что это позволит снизить количество закупочных процедур.

Ринат Васбеев

pharmvestnik