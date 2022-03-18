В мэрии Москвы рассказали о мерах поддержки производителей лекарств

В мэрии Москвы заявили, что фармацевтическая отрасль столицы сможет воспользоваться несколькими мерами поддержки. В частности, им могут оказать финансовую поддержку клинических исследований.
В мэрии Москвы заявили, что фармацевтическая отрасль столицы сможет воспользоваться несколькими мерами поддержки. Об этом стало известно в ходе встречи мэра столицы Сергея Собянина с представителями крупных фармацевтических компаний. На ней обсуждались вопросы развития отрасли и импортозамещения в условиях введения санкций.
В числе мер поддержки, которую мэрия окажет фармбизнесу, вошли:
- предоставление земельных участков для строительства новых производств по ставке 1 рубль в год;
- субсидии из городского Фонда развития промышленности, на субсидирование процентных ставок для пополнения оборотных средств. Для фонда проведут дополнительную капитализацию на 10 млрд. рублей;
- поддержка проекта создания на базе медицинских организаций Москвы и имеющейся инфраструктуры по заготовке крови совместно с «Нацимбио» производство отечественных иммуноглобулинов;
- увеличение авансирования по закупкам лекарственных средств для государственных нужд до 70%;
- применение механизма предоплаты закупаемой продукции для поставщиков с большим опытом поставок и репутацией надежных партнеров в исполнении государственных контрактов;
- поддержка (включая финансирование за счет городского бюджета) проведения клинических исследований лекарственных препаратов и апробации расходных материалов и медицинских изделий локальных производителей на базе московских больниц.
Кроме того, совместно с федеральными органами власти мэрия Москвы планирует подготовить ряд дополнительных мер:
- снижение минимального порога инвестиций в офсетные контракты с 1 млрд. до 100 млн руб., а также совершенствование механизма офсетов;
- упрощение процедур регистрации и обращения новых отечественных лекарственных препаратов и медизделий.
11 марта правительство ввело мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей, который будет действовать до конца года. Также был утвержден перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В число отраслей, на которых распространится правило, вошло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.
Артем Косенок
pharmvestnik