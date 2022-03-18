Центр лекобеспечения закупит противовирусные и антимикробные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил восемь аукционов на поставку антибактериальных и противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед. руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Циклосерин, капсулы, 125 мг
|387 709,00
|16,39
|6 354 550,51
|21.03.2022
|2
|Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|1 657 886,00
|22,78
|37 766 643,08
|21.03.2022
|3
|Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг
|880 622,00
|92,27
|81 254 991,94
|21.03.2022
|4
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 300 мг
|15 140,00
|9,91
|150 037,40
|21.03.2022
|5
|Фосфазид, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|2 307 108,00
|31,89
|73 573 674,12
|23.03.2022
|6
|Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|134 148,00
|1 828,65
|245 309 740,20
|25.03.2022
|7
|Деламанид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|394 396,00
|144,66
|57 053 325,36
|25.03.2022
|8
|Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 100 мг
|15 520,00
|2,86
|44 387,20
|25.03.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik