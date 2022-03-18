Центр лекобеспечения закупит противовирусные и антимикробные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил восемь аукционов на поставку антибактериальных и противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.