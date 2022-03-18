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Центр лекобеспечения закупит противовирусные и антимикробные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил восемь аукционов на поставку антибактериальных и противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед. руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок
1 Циклосерин, капсулы, 125 мг 387 709,00 16,39 6 354 550,51 21.03.2022
2 Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 1 657 886,00 22,78 37 766 643,08 21.03.2022
3 Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг 880 622,00 92,27 81 254 991,94 21.03.2022
4 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 300 мг 15 140,00 9,91 150 037,40 21.03.2022
5 Фосфазид, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 2 307 108,00 31,89 73 573 674,12 23.03.2022
6 Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 134 148,00 1 828,65 245 309 740,20 25.03.2022
7 Деламанид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг 394 396,00 144,66 57 053 325,36 25.03.2022
8 Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 100 мг 15 520,00 2,86 44 387,20 25.03.2022

Елена Сидорова
pharmvestnik

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18 марта, 2022 | Просмотров: 47