Глава подразделения вакцин против опухолей перешел из Pfizer в поддерживаемую Gilead компанию

Руководитель подразделения противоопухолевых вакцин Pfizer Роберт Холлингсворт перешел в компанию Shoreline Biosciences.

Руководитель подразделения противоопухолевых вакцин Pfizer Роберт Холлингсворт перешел в компанию Biosciences. Там он займет должность главного научного сотрудника, сообщает FierceBiotech.

В Pfizer Холлингсворт был главным научным сотрудником и вице-президентом по противоопухолевым вакцинам и иммунотерапии, он помог запустить в клинику пять программ. До прихода в Pfizer в 2017 году он был старшим директором по онкологическим исследованиям в компании MedImmune. Там он внес вклад в регистрацию «Имфинзи», противоопухолевого препарата, который является одним из основных препаратов онкологического портфолио материнской AstraZeneca.

Теперь он будет руководить научными исследованиями в Shoreline. Пять месяцев назад биотехнологическая компания получила финансирование в размере 140 млн долл. от Gilead, BeiGene и множества венчурных инвесторов.

Холлингсворт будет возглавлять исследования в области терапии естественными клетками-киллерами, в которой используются индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Эта технология уже привлекла внимание Kite Pharma, принадлежащей Gilead. Она подписала с компанией соглашение о сотрудничестве, которое может расшириться до 2,3 млрд долл. Партнерство может также быть расширено за счет добавления программы по терапии макрофагами, заявили компании в июне 2021 года.

В том же месяце BeiGene выделила 45 млн долл. для работы с Shoreline над четырьмя терапевтическими программами для различных злокачественных новообразований.

Помимо соглашений с крупными фармкомпаниями, Shoreline также укрепляет свой штат менеджеров. Холлингсворт присоединился к компании через несколько недель после того, как Shoreline привлекла трех новых вице-президентов. Лиза Мелиа занимается клиническими операциями, Пинки Доши — вопросами регуляторики, а Пашалис Сидерас курирует иммунобиологические разработки.

Николай Соколов

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