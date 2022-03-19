«Ташир медика» и «Амедарт» намерены производить жизненно важные лекарства для рынка РФ

Инвестиционная компания «Ташир медика» и российский фармацевтический производитель «Амедарт» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере фармацевтики и биотехнологий, сообщает компания.

«В течение следующих 10 лет компании намерены развивать стратегическое сотрудничество в сфере реализации проектов по импортозамещению, направленных на совместную разработку и производство отечественных жизненно важных лекарств», – говорится в сообщении.

Партнерство между компаниями «Ташир медика» и «Амедарт» подразумевает разработку общей стратегии создания инноваций на рынке фармацевтики и биотехнологий и проведение совместных научных исследований.

Стороны выразили надежду, что сотрудничество позволит им существенно развить фармацевтическое производство для обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами.

Среди интересов сторон – реализация политики импортозамещения путем отечественного производства антиретровирусных, противоопухолевых, противодиабетических, рецептурных и безрецептурных препаратов для госпитального сектора.

Компании намерены тесно сотрудничать по ряду направлений в сфере цифровизации здравоохранения, опираясь на мировой опыт, оказывать содействие в создании новой цифровой экосистемы, способствующей ускорению научно-технологического и социально-ориентированного развития фармацевтической промышленности.

gxpnews