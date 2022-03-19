АстраЗенека» и Российское общество онкогематологов запустили цифровую клинику хронического лимфолейкоза

Компания «АстраЗенека» совместно с Российским обществом онкогематологов создала виртуальную клинику хронического лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ), которая поможет врачам получить полную картину по маршрутизации пациентов с ХЛЛ, инструментам диагностики и мониторинга данного заболевания. Сервис разработан на основании российских клинических рекомендаций по ХЛЛ.

Цифровая клиника состоит из интерактивных кабинетов гематолога в гематологическом центре и в поликлинике, лаборатории, кабинетов компьютерной томографии (КТ) и телемедицины, отделения трансплантации, отдельного кабинета для наблюдения пациентов с ХЛЛ и COVID-19, а также домашнего наблюдения. Интерактивная платформа оснащена аудиогидом, проста в использовании, обладает удобным интерфейсом, а информация структурирована по соответствующим кабинетам, что облегчает ее поиск. Доступны как компьютерная, так и мобильная версии.

Хронический лимфоцитарный лейкоз является самым распространенным видом лейкоза у взрослых, он занимает первое место в структуре онкогематологической заболеваемости в России. В 2017 г. в мире было диагностировано 114 000 новых случаев ХЛЛ, и ожидается, что число пациентов, живущих с этим заболеванием, будет расти, поскольку методы лечения совершенствуются, и пациенты с ХЛЛ живут дольше.

Ирина Владимировна Поддубная, председатель Российского общества онкогематологов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству, заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины РМАНПО, отметила: «Благодаря достижениям в области изучения хронического лимфолейкоза подходы в ведении пациентов c ХЛЛ регулярно дополняются новыми опциями на разных этапах развития болезни и оказания медицинской помощи. Новый онлайн-ресурс, разработанный компанией «АстраЗенека» совместно с Российским обществом онкогематологов, иллюстрирует современный маршрут пациента с хроническим лимфолейкозом. Контент сайта основан на утвержденных отечественных клинических рекомендациях по хроническому лимфолейкозу. Надеемся, что данный проект будет интересен и полезен российским гематологам».

Евгения Логачева, медицинский директор направления «Онкология» компании «АстраЗенека»: «Сегодня медицина уже не ограничивается только лекарственными препаратами – цифровые технологии позволяют нам добиться ещё большего прогресса в лечении пациентов. Создание такого интерактивного инструмента, как виртуальная клиника ХЛЛ, расширяет возможности специалистов здравоохранения по работе с пациентами с ХЛЛ и находится в общем тренде развития телемедицинских технологий».

remedium