Росздравнадзор сообщил об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств

Проблем с производством и поставками в Россию лекарственных препаратов на сегодняшний день не наблюдается, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на брифинге о наличии лекарственных препаратов в России.

«Мы провели совещание с дистрибьюторами и производителями, и фактически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставкой лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят», – сказала она.

Самойлова отметила, что Росздравнадзор не видит опасений о достаточности препаратов в российских аптеках.

«На сегодня мы можем с точностью до учреждения сказать, где и сколько лекарственных препаратов имеется. И нужно сказать, что на сегодняшний день мы не видим особых опасений о достаточности препаратов в целом в сети», – сказала она.

Самойлова добавила, что препараты для терапии болезней щитовидной железы, в частности препарат «L-тироксин» (МНН левотироксин натрия), пропали из аптек из-за ажиотажного спроса, однако проблем с производством и запасами лекарства нет. Препараты поступят в аптечные сети в ближайшее время.

«Пациенты, которые принимают его постоянно, просто делают себе запасы. Но мы хотим сказать, что у дистрибьюторов и у производителей, более того есть российский производитель L-тироксина, проблем с производством и с запасами нет, и буквально в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены», – сказала Самойлова.

По ее словам, лекарства для пациентов с онкологическими заболеваниями закупаются на долгий срок.

«Практически для всех этих пациентов лекарственные препараты закупаются либо на год, либо на полгода. Поэтому у нас нет каких-то особых опасений по поводу обеспечения этой категории граждан», – сказала она.

Самойлова утверждает, что производители лекарств в РФ обеспечены сырьем практически на год, нет опасений относительно проблем с препаратами.

gxpnews