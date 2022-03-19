В России резко вырос спрос на антидепрессанты

В России с 28 февраля по 6 марта совокупные продажи антидепрессантов в аптеках превысили 525 млн руб., это более чем в четыре раза больше, чем год назад, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на DSM Group.

Издание отмечает, что в некоторых аптеках уже наблюдается нехватка успокоительных и антидепрессантов, производители заявили, что не сокращали поставки. Спрос на антидепрессанты вырос существеннее, чем в целом на лекарства, общие продажи препаратов в аптеках за неделю год к году выросли на 53% в упаковках и на 93% в деньгах. Среди рецептурных антидепрессантов самыми продаваемыми стали импортные препараты. К примеру, продажи «Ципралекса» (эсциталопрама) датской Lundbeck достигли 121,3 млн руб., ее же «Бринтелликса» (вортиоксетина) — 43,3 млн руб., «Феварина» (флувоксамина) американской Abbott — 50,9 млн руб.

Увеличился спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. По данным экспертов, продажи этих групп лекарств за первую неделю марта год к году выросли на 88% и 34,7%, до 3,3 млн и 347 000 упаковок соответственно. В деньгах оборот вырос в два раза и на 80,8%, до 458,8 млн руб. и 162,5 млн руб. соответственно. Самое покупаемое снотворное — «Ново-Пассит» израильской Teva с 18,3% от продаж в сегменте. Среди противотревожных лидер с долей 70,9% — «Афобазол» «Отисифарма».

В аптечной сети «36,6» изданию подтвердили рост продаж антидепрессантов и успокоительных средств. За две недели с 28 февраля реализовано на 115,3% больше упаковок этих лекарств, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили там. Главный врач Центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин отметил, что на рубеже двух месяцев произошли психотравмирующие события, сказавшиеся на психическом здоровье населения.

Повышенный спрос уже привел к перебоям с наличием таких лекарств. Например, «Ципралекса» на 16 марта нет в «Сбер Еаптеке». В Москве и Подмосковье препарат доступен в 31 точке «Риглы» из 779 и в 23 аптеках «36,6» из 344. Четвертого по продажам антидепрессанта «Триттико» (тразодон) от Angelini также нет в «Сбер Еаптеке», препарат доступен только в 18 аптеках «Риглы» в Москве.

gxpnews