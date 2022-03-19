Борису Шпигелю снова продлили срок содержания под стражей

Московский городской суд 18 марта продлил срок содержания в СИЗО основателя и владельца ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Шпигель пробудет под стражей еще три месяца – до 20 июня 2022 года. Остальным фигурантам уголовного дела срок нахождения в СИЗО Мосгорсуд 16 марта продлил на такой же период. Московский городской суд 18 марта продлил срок содержания в СИЗО основателя и владельца ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Шпигель пробудет под стражей еще три месяца – до 20 июня 2022 года. Остальным фигурантам уголовного дела срок нахождения в СИЗО Мосгорсуд 16 марта продлил на такой же период.

Адвокат Бориса Шпигеля Зарина Фарниева пояснила, что, согласно статьям, инкриминируемым Ивану Белозерцеву (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и Борису Шпигелю (ч. 5 ст. 291 УК РФ), совершенное ими преступление подпадает под категорию особо тяжких, что позволяет содержать их под стражей до 18 месяцев. Однако продление срока содержания под стражей после 12 месяцев нахождения под стражей, по словам Фарниевой, возможно в исключительных случаях: если в уголовном деле много обвиняемых, если оно совершалось не в одном регионе и если в уголовном деле много эпизодов обвинения (три и более).

На сегодняшнем заседании впервые разрешили высказаться врачам – директору клиники кардиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Абраму Сыркину и врачу-неврологу Научного центра неврологии Марине Максимовой. Оба специалиста сообщили суду, что Борис Шпигель страдает серьезными сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, которые кардинально спрогрессировали за год пребывания главы ГК «Биотэк» в СИЗО.

Врачи отметили, что имеющиеся у Бориса Шпигеля заболевания подпадают под постановление Правительства РФ №3 от 14 января 2011 года «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», согласно которому определенный ряд болезней препятствует содержанию под стражей подозреваемого. Специалисты подчеркнули, что владельцу и основателю ГК «Биотэк» в настоящее время требуется постоянный доступ к кислородотерапии, имеется «высокий риск фатального исхода в любой момент».

Защита Бориса Шпигеля неоднократно пыталась оспорить решение суда о пребывании обвиняемого в СИЗО из-за наличия у него хронических заболеваний. Однако врачи московской Городской клинической больницы им. А.К. Ерамишанцева, проводившие медосвидетельствование обвиняемых, не выявили причин для смягчения меры пресечения Шпигелю. В начале февраля 2022 года Шпигель был экстренно госпитализирован в НМИЦ кардиологии.

Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева в марте 2021 года. По версии следствия, глава ГК «Биотэк» вместе со своей женой Евгенией и директором пензенского ОАО «Фармация» Антоном Колосковым передали Белозерцеву около 31 млн рублей деньгами и подарками за содействие при получении компанией госконтрактов в регионе. Соучастниками по уголовному делу проходят также сотрудники администрации Пензенской области Геннадий Марков и Федор Федотов.

Борис Шпигель и остальные фигуранты дела после возбуждения уголовного дела сначала были заключены под стражу до 20 мая 2021 года. Позднее Басманный суд Москвы принял решение оставить их в СИЗО до 20 августа, а затем неоднократно продлевал срок ареста, в предыдущий раз – до мая 2022 года. Решением суда также было арестовано имущество Шпигелей (недвижимость, денежные средства и земельные участки).

В начале декабря прошлого года следствие изменило один из эпизодов обвинения в уголовном деле. Изначально следователи считали, что Шпигель и соучастники передали Белозерцеву в общей сложности 31 млн рублей – деньгами и подарками, включая минивэн Mercedes-Benz V 250d. Теперь в ГСУ полагают, что часть взятки была получена не в виде конкретного автомобиля, а некими поездками «из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с водителем» на легковом Mercedes-Benz S 350d 4Matic.

В марте 2022 года адвокат Дарья Евменина, представляющая интересы экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подала жалобу в Басманный районный суд Москвы в связи с тем, что следователь Андрей Вениаминов, по данным защиты, во время расследования не принял вещественные доказательства по делу. Евменина настаивает, что Борис Шпигель передал в качестве подарка Белозерцеву Библию, изданную в 1913 году, а не взятку в размере 20 млн рублей, о которой заявляет следствие и которую до сих пор не удалось найти. Суд книгу к делу не приобщил.

Фото: mk.ru

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