Глава подразделения вакцин против опухолей Pfizer перешел в Shoreline Biosciences

Глава подразделения противоопухолевых вакцин Pfizer Роберт Холлингсворт перешел в компанию Shoreline Biosciences, в которой займет должность главного научного сотрудника, сообщает FierceBiotech.

В Pfizer Холлингсворт занимал должности главного научного сотрудника и вице-президента по противоопухолевым вакцинам и иммунотерапии. До прихода в Pfizer в 2017 году он был старшим директором по онкологическим исследованиям в компании MedImmune, где многое сделал для регистрации онкопрепарата Imfinzi.

Теперь он будет руководить научными исследованиями в Shoreline. Несколько месяцев назад эта компания получила финансирование в размере $140 млн от Gilead, BeiGene и ряда венчурных инвесторов.

Холлингсворт возглавит исследования в области терапии естественными клетками-киллерами, в которой используются индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Эта терапия уже заинтересовала Kite Pharma, принадлежащую Gilead. Она подписала с компанией соглашение о сотрудничестве, цена сделки может вырасти до $2,3 млрд.

gxpnews