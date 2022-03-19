AstraZeneca выплатит $775 млн за урегулирование патентного спора с Chugai

Alexion, входящая в группу компаний AstraZeneca, заключила мировое соглашение с японской Chugai Pharmaceutical, урегулировав все патентные споры между двумя компаниями, связанные с препаратом Ultomiris (равулизумаб), сообщает Reuters.

По условиями соглашения, Alexion произведет единовременный платеж в размере $775 млн долларов США во II квартале 2022 года.

Как AstraZeneca, так и Chugai отзовут иски о нарушении патентных прав, поданные в США и Японии еще в 2018 году. Ultomiris, объем продаж которого в 2021 году составил $700 млн, разработан подразделением AstraZeneca по лечению редких заболеваний Alexion, американским производителем лекарств, приобретенным британо-шведской компанией в прошлом году за $39 миллиардов.

Изначально препарат разрабатывался для лечения бокового амиотрофического склероза, но Alexion приостановила испытания по этому показанию из-за отсутствия положительных результатов по эффективности. Ultomiris в настоящее время одобрен на некоторых рынках для лечения двух редких заболеваний — атипичного гемолитико-уремического синдрома, состояния, которое влияет на функцию почек, и пароксизмальной ночной гемоглобинурии, серьезного заболевания крови.

gxpnews