ФМБА разработало тест-систему для выявления «Стелс-Омикрон»

ФМБА разработало тест-систему для выявления генетических вариантов «Омикрона» и «Дельты». Она зарегистрирована, удостоверение действительно до 2025 года.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА получил регистрационное удостоверение на тест-систему, которая способна выявить генетические варианты «Омикрона» (с дифференциацией линии ВА.2 — так называемой «Стелс-Омикрон») и «Дельты». Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16679 выдано Росздравнадзором и действительно до 1 января 2025 года, сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Набор реагентов, который разработали специалисты Центра стратегического планирования ФМБА России, позволяет не только выявлять «Стелс-Омикрон», но и, что очень важно, дифференцировать его от линии «Омикрона» ВА.1 и «Дельты». Зарегистрированная тест-система отличается высокой чувствительностью — до 1000 копий на мл — и специфичностью 100%. Исследование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Выявление конкретного штамма занимает не более полутора часов», — подчеркнула руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Центр ранее разработал обладающие высокой чувствительностью и специфичностью наборы реагентов «АмплиТест» для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 и определения основных эпидемиологически значимых генетических линий COVID-19 — «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта» и «Омикрон». Наборы «АмплиТест» демонстрируют высокие показатели аналитической чувствительности, которые позволяют выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у людей без симптомов болезни, отметили в пресс-службе.

В феврале в препринте, опубликованном датскими исследователями на сайте medRxiv, сообщалось, что подвид «Омикрона» BA.2 («Стелс») оказался более заразен, чем исходная сублиния варианта BA.1. Более того, BA.2 способен заражать вакцинированных людей с большей вероятностью, чем BA.1.

Между тем ВОЗ начала мониторинг нового рекомбинантного варианта коронавируса, состоящего из последовательностей «Дельты» и «Омикрона». Он впервые обнаружен в январе во Франции, сообщает «Медицинский вестник». Мониторинг начинается, если вариант содержит генетические изменения, которые могут влиять на свойства и представлять риск в будущем, но доказательства этого пока отсутствуют. «Дельта-Омикрон» выявлен в пяти странах Европы, большее число последовательностей загрузила Франция. Там выявлено 38 образцов рекомбинантного вируса, в Дании –—восемь, по одному образцу обнаружено в Германии, Нидерландах и Бельгии.

Артем Косенок

pharmvestnik