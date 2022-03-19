Аналитики RNC Pharma рассказали о влиянии отмены пошлин на стоимость лекарств

RNC Pharma сообщила, что цены на лекарственные препараты не снизятся, если их освободят от таможенных пошлин. Общий размер выплат, совершенных импортерами в отношении готовых ЛП, по итогам 2021 года составил 18,5 млрд руб.

В качестве одной из антикризисных мер, которые подготовило правительство, рассматривается возможность освобождения от уплаты таможенных пошлин в отношении ряда «критически важных товаров», ввозимых в нашу страну. В том числе речь может идти о лекарственных препаратах и фармсубстанциях. Таможенные пошлины — основная расходная статья участников внешнеэкономической деятельности в рамках проведения процедуры таможенной очистки. Общий размер выплат, совершенных импортерами в отношении готовых лекарств, по итогам 2021 года составил 18,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении RNC Pharma, поступившем «ФВ».

За поставки нерасфасованных препаратов (in-bulk) было выплачено 2,5 млрд руб. Импорт активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) предполагал выплаты в бюджет в размере порядка 2 млрд руб. Большая часть готовых ЛП (71% от общего объема импорта в рублевом выражении) и порядка 53% in-bulk ввозится с уплатой пошлины в размере 3%. В отношении фармсубстанций 74% ввезенной продукции вообще пользуется нулевой ставкой, соответственно отчисления производятся только с оставшихся 26% поставок. Максимальный размер ставок для ЛП составляет 12%, они применяются в отношении 0,2% от общего объема ввозимых товаров. В частности, такая ставка применяется к витаминам и витаминно-минеральным комплексам. Для импортных фармсубстанций максимальная ставка (6,5%) действует лишь в отношении 0,5% всех поставок, применяется она в основном для лизатов бактерий и желчи.

Сами величины ставок на протяжении нескольких лет практически не менялись. Последняя заметная корректировка произошла в 2017 году, когда был пересмотрен размер пошлины в отношении готовых форм препаратов морской воды (она сократилась с 8,2 до 6,5%). Общий рост объема платежей относительно показателей 2020 года происходил почти исключительно за счет роста общего объема импорта соответствующих категорий продукции. Наиболее заметная динамика фиксировалась в отношении готовых ЛП, это было связано с общим провалом их поставок в 2020 году, поскольку импортеры сделали значительные запасы в конце 2019 года.

Несмотря на значительные суммы, в общем стоимостном объеме импортированных товаров пошлины серьезной роли не играют: так, для категории готовых ЛП в 2021 году на них приходилось 2,4%. По группе in-bulk — порядка 1,5%, а для категории фармацевтических субстанций — всего около 1%. О каком-то значимом влиянии факта отмены пошлин на цену для конечных потребителей тут речь не идет, отмечают аналитики. Эта мера скорее призвана стимулировать объемы поставок товаров на определенный период времени для нивелирования перебоев с логистикой. К тому же отмена пошлин не вполне справедлива в отношении отечественных производителей, выгода поставщиков готовых форм и in-bulk от данной льготы окажется почти в 11 раз больше.

Для значимого воздействия на размер цен на рынке нужно рассматривать вопрос отмены НДС. Здесь льготами пользуется всего 2% от общего объема поставок готовых ЛП, 0,2% от импорта нерасфасованных препаратов и порядка 0,7% фармсубстанций. Общий размер налоговых выплат по налогу на добавленную стоимость в 2021 году составил: 70,8 млрд руб., 15,3 млрд руб. и 19,4 млрд руб. соответственно. В итоговой стоимости импортных поставок это эквивалентно величинам от 9 до 9,7% для разных категорий фармацевтической продукции.

Артем Косенок

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