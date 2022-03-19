Правительство расширило список запрещенных к вывозу медизделий

Правительство пересмотрело перечень товаров и оборудования, которое до конца 2022 года запрещено к вывозу из России. Список фармацевтической продукции также обновлен.

Правительство пересмотрело перечень товаров и оборудования, которое до конца 2022 года запрещено к вывозу из России. В число товаров вошла также фармацевтическая продукция. Соответствующее постановление № 390 от 17 марта 2022 года подписал премьер Михаил Мишустин. Изменения внесены в постановление № 311 от 9 марта 2022 года, постановление № 302 от 6 марта 2022 года признано утратившим силу.

Так, согласно постановлению, в обновленный список вошли стоматологические материалы, медизделия из вулканизированной резины, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, компрессионное белье, колготы и гольфы для страдающих от варикозного расширения вен и другие.

Также были пересмотрены правила введения ограничений. К примеру, разрешено экспортировать изделия, которые произвели в особых экономических зонах, в том числе с использованием зарубежных комплектующих. Медтехнику разрешили вывозить на экспорт при наличии как сертификата СТ-1, так и разрешения Минпромторга.

17 марта правительство до 1 сентября сняло запрет закупать различные медизделия одним лотом.

11 марта правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая продукция.

Артем Косенок

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