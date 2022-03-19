Производитель отозвал несколько серий «Фосфалюгеля» из-за свинца

Французская компания «Опелла Хелскеа Франс САС» решила отозвать 38 серий препарата «Фосфалюгель». В них обнаружено превышение допустимой суточной нормы содержания свинца.

Французская компания «Опелла Хелскеа Франс САС» решила отозвать 38 серий препарата «Фосфалюгель». В них было обнаружено превышение допустимой суточной нормы содержания свинца. Об этом сообщили в Росздравнадзоре. Речь идет о препарате «Фосфалюгель, гель для приема внутрь 16 г, саше (20), пачки картонные».

«Территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за изъятием из обращения перечисленных в приложении серий лекарственных препаратов и за соблюдением субъектами обращения лекарственных средств вышеперечисленных требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств. О проведенной работе информировать Росздравнадзор», — говорится в сообщении.

Перечень серий лекарственных препаратов, которые подлежат изъятию: 128107, 128108, 128109, 128129, 128131, 128132, 128133, 128134, 128137, 128138, 028104, 028105, 028106, 028107, 028111, 028112, 028113, 028218, 028219, 028283, 028284, 028285, 028286, 028287, 028288, 028289, 028646, 028647, 028648, 028652, 028653, 028083, 028096, 028132, 028173, 028222, 128097, 128098.

Артем Косенок

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