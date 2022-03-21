Фармацевтические компании ожидают новых механизмов регулирования и мер поддержки

Обеспечение российского рынка лекарственными препаратами сегодня находится в фокусе повышенного внимания. О том, как видят текущую ситуацию в Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза, рассказал председатель Правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин, выступая на конференции «Фарма 2022: запуск стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года».

В АФПЕАЭС входят в основном российские производители полного цикла – это ведущие фармацевтические компании «Активный Компонент», «Биокад», «ГЕНЕРИУМ», «Герофарм», «Нанолек», «НПО Петровакс Фарм», «Полисан», «Фармстандарт», «НИИ ХимРар». Для членов ассоциации характерны долгосрочные инвестиции, касающиеся локализации производств. Данный тренд был обозначен в Программе «Фарма 2020» и заложен в проект «Фармы 2030». К текущей ситуации компании подошли с огромным опытом и экспертизой, и оказались готовы к продолжению своей работы. Вместе с тем, обострился вопрос финансирования и кредитов, которые оказывают особое влияние на текущую работу.

Говоря о том, какие шаги стоит предпринять в связи с новыми условиями Алексей Кедрин отметил, что их можно разделить на 3 направления – краткосрочные меры, среднесрочные позиции и долгосрочные цели.

Что необходимо сегодня

Среди самых насущных вопросов эксперт назвал выделение производителям льготных кредитов, а также внесение регуляторных изменений.

«Наша Ассоциация считает очень важным, чтобы для предприятий фармотрасли были установлены условия для получения льготных кредитов, очень недорогих. Ровно в той степени, в которой это позволит сохранить работу предприятий и удержать баланс, когда с одной стороны, у нас должны быть лекарства, а с другой – необходимо обеспечить живучесть – не ради предприятий, а чтобы в конце концов обеспечить рынок лекарствами, и чтобы эти лекарства добрались до пациентов. Также необходимо срочное внесение изменений в порядок регистрации лекарств, регистрационное досье. Если этого не произойдет в ближайшее время, то возникнет сумятица. У меня есть ощущение, что все это понимают, и учитывая последние правительственные постановления, мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время», – сказал Алексей Кедрин.

Какие направления стоит рассмотреть в ближайшем будущем

В среднесрочной перспективе, по мнению эксперта, потребуется обсуждение и внесение изменений в проект Стратегии «Фарма 2030», над которым работает Минпромторг России. Это большая скрупулезная работа, которую необходимо проделать для того, чтобы создать общую платформу с прогнозируемыми направлениями для дальнейшей деятельности как всей индустрии, так и отдельных предприятий.

О чем стоит подумать в перспективе до 2030 года

Что касается долгосрочных целей, то они изложены в Перечне 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, который был утвержден Правительством РФ в октябре 2021 года. Целый ряд из них касаются здоровья человека. При этом для каждой инициативы обозначены конкретные результаты (KPI) на двух горизонтах планирования – до 2024 и до 2030 годов.

«Важно понять, как будут выглядеть эти инициативы, а также KPI по ним, в 2024 году, до которого осталось мало времени, и в 2030 году. Исходя из риск-ориентированного подхода, который применяет Правительство РФ в документе обозначены конкретные цели. Возникает практический вопрос – какими ресурсами, исходя из каких конкретных действий мы сумеем достичь этих показателей. Возможно, потребуются новые KPI на 2024 и 2030 годы», – отметил Алексей Кедрин.

Какой подход важен для отрасли

Особое внимание он обратил на деятельность экспертного сообщества, которое призвано донести до министерств и Правительства РФ свое видение ситуации в части воплощения тех стратегических целей, на которые ориентирована вся промышленность.

«На мой взгляд в любых условиях очень важно сохранять возможность диалога как внутри индустрии, так и во взаимодействии с органами власти. А в текущей ситуации это чрезвычайно важно и актуально вдвойне. Все ассоциации, которые работают сегодня на российском рынке, а также отдельные крупные предприятия знают, что эффективное взаимодействие постоянно идет с Минпромторгом России, Минздравом России, стейкхолдерами. Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза считает, что сегодня нужно на порядок повысить частоту и глубину нашего общения, потому что ценность принятия решений и их эффективность в ближайшее время возрастет. Очень важно внутри отрасли с одной стороны, иметь общие подходы, а с другой – услышать разные мнения. Не для хайпа, а для того, чтобы из этих мнений можно было уловить общий смысл и не упустить чего-то важного», – заключил Алексей Кедрин.

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