Минздрав предложил способ обеспечить медикаментами льготников

Минздрав предложил регионам использовать остатки лекарств, закупленных в рамках программы по обеспечению пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы обеспечить ими льготников. Такая необходимость возникла в условиях ограничительных мер экономического характера.

Минздрав предлагает направить на обеспечение медикаментами льготников остатки лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Проект постановления правительства с поправками в Приложение № 8 к госпрограмме «Развитие здравоохранения» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет «Медицинский вестник».

В Минздраве опасаются, что западные экономические санкции могут привести к затруднению поставок в российские регионы лекарств для льготных категорий граждан. При этом в них сформировались значительные остатки препаратов, закупленных в рамках программ для пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события и находящихся под диспансерным наблюдением. Лекарства предлагается направить на текущие нужды в том случае, если достигнуты значения результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением с Минздравом.

Для обеспечения указанными препаратами пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств бюджетов субъектов, могут быть использованы медикаменты со сроком годности, истекающим в 2022 году. Впоследствии регионы должны будут пополнить запасы этих лекарств (соответствующих торговых наименований, форм, дозировок) с более длительным сроком хранения.

«Обеспечение данными лекарственными препаратами льготных категорий граждан позволит устранить последствия возможных логистических проблем в субъектах Российской Федерации и возможных рисков срыва поставок лекарственных препаратов по заключенным контрактам. Кроме того, реализация указанной инициативы нивелирует риски списания лекарственных препаратов по сроку годности, закупленных в 2020 году», — говорится в пояснительной записке к документу.

С 2020 года в России реализуется программа по профилактике осложнений после острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции по поводу ССЗ. С 1 января 2021 года пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, не имеющие права на льготное лекарственное обеспечение, могут получать бесплатные лекарства в поликлинике в течение двух лет с момента постановки на диспансерное наблюдение. На это в бюджете заложено около 10 млрд руб. Для программы создан перечень препаратов из 23 МНН. Сейчас на диспансерном наблюдении находятся более полумиллиона пациентов с такими заболеваниями.

Артем Косенок

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