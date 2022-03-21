В «Биотэк» сменился президент компании

В топ-менеджменте «Биотэк» произошли кадровые перестановки. Новым президентом компании назначена Юлия Болтнева, она будет осуществлять разработку и реализацию антикризисных решений.

В компании «Биотэк» сменился президент компании — на должность назначена Юлия Болтнева. Согласно данным СПАРК, Болтнева стала президентом компании 17 марта. Ранее эту должность занимал Сергей Жуковский. Перестановки также подтвердили «ФВ» в пресс-службе компании.

«На фоне разворачивающегося глобального экономического кризиса Юлия Болтнева, обладая юридической и финансовой экспертизой, приглашена в ООО «Биотэк» советом директоров компании. В должности президента ООО «Биотэк» Болтнева будет осуществлять разработку и реализацию антикризисных решений для стабилизации положения компании на рынке и поддержания операционной деятельности», — заявили в пресс-службе «Биотэк».

Сергей Жуковский был назначен президентом компании в сентябре 2021 года. На тот момент он продолжил исполнять обязанности председателя совета директоров. Его предшественник Александр Крикун, занимавший должность президента ООО «Биотэк» с 2015 года, продолжил работу в компании в должности вице-президента.

Руслан Мавлиханов

Елена Калиновская

pharmvestnik