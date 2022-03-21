В Росздравнадзоре сообщили о подорожании ЖНВЛП за месяц на 2%

С 24 февраля по 16 марта ЖНВЛП подорожали на 2%. Цены на лекарства, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, увеличились за этот же период на 5,7%. Об этом сообщил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по ТАСС).

«По данным, собранным с помощью маркировки, динамика средневзвешенных цен на ЖНВЛП в период с 24 февраля по 16 марта текущего года составила всего 2%. Это средняя. На отдельные наименования были отмечены такие всплески, где цена возросла до 40%, это ЖНВЛП, но в пределах тех предельных отпускных цен, которые зарегистрированы Министерством здравоохранения, и, соответственно, тех возможных региональных надбавок, которые применяются в субъектах РФ», — сказал он.

Пархоменко отметил, что Росздравнадзор также зафиксировал рост количества обращений, связанных с отсутствием ряда препаратов. По его словам, в последние дни особый интерес представляли «Эутирокс» и L-тироксин для лечения болезней щитовидной железы. Фактически в первом квартале этого года поступила в обращение «почти годовая потребность в данном препарате», отметил он.

15 марта Росздравнадзор провел рабочее совещание с крупнейшими дистрибьюторами и производителями лекарственных препаратов. Они заверили, что левотироксин натрия производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом. Отсутствие препарата в аптеках связано с ажиотажным спросом, который вырос за последний месяц в 5—10 раз. «Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптеками», — сообщили в Росздравнадзоре.

По данным службы, общий годовой объем потребления всех препаратов левотироксина натрия в России в 2021 году составил 11,5 млн упаковок. По состоянию на 15 марта 2022 года в гражданском обороте находится около 12 млн упаковок препарата, что покрывает годовую потребность страны.

18 марта на брифинге руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что по результатам мониторинга количество проданного L-тироксина в первую неделю марта увеличилось в 10 раз, во вторую — в пять раз. По ее словам, лекарственные препараты для лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе L-тироксин, поступят в ближайшее время в аптеки в полном объеме.