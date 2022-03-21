«Ист-Фарм» отправил более трех тонн лекарств в Донбасс

Фармацевтический завод «Ист-Фарм» (входит в группу компаний «Фармасинтез») при содействии партии «Единая Россия» отправил гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР. Предназначенные для республиканских госпиталей Донбасса лекарства доставят бортом МЧС. В составе гуманитарного груза около 10 наименований инфузионных растворов. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Фармасинтез».

«Это наши люди, мы должны друг другу помогать. И сейчас возникла необходимость в нашей помощи, мы откликнулись. В этой партии внутривенные препараты для разжижения крови, базовые растворы, антибактериальные и плазмозамещающие», – отметил директор по снабжению «Ист-Фарм» Роман Скачко.

Это уже вторая партия гуманитарного груза, который ГК «Фармасинтез» отправляет жителям Донбасса и эвакуированным из ДНР и ЛНР. Ранее компания поддержала инициативу губернатора Иркутской области об оказании гуманитарной помощи и организовала отправку в город Батайск 40 тонн байкальской питьевой бутилированной воды.

Компания «Фармасинтез» подала заявку на регистрацию препарата «Ковипир».

gxpnews