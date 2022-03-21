Продажи лекарств в январе 2022 года выросли в рублях и в упаковках

Аптечный рынок лекарств в январе 2022 года вырос относительно января 2021 года в рублях на 16%, в натуральном выражении на 8%. За последние несколько лет показатели январских продаж стали максимальными в стоимостном и натуральном выражении. В этот месяц значительно повысился спрос на противовирусные и противопростудные лекарства.

Продажи лекарств в аптеках в январе 2022 года составили 111 млрд руб., что больше на 16% по отношению к январю 2021 года. В упаковках рынок вырос на 8% и достиг 457 млн. упаковок, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Средняя цена на лекарства в аптеках выросла с 226 руб. за упаковку в начале 2021 года до 242 руб. в январе 2022-го.

Активный январь

Традиционно в первом месяце года фиксируется спад продаж лекарств из-за новогодних праздников в начале месяца. В январе текущего года также наблюдается снижение рынка относительно предыдущего декабря, но не такое значительное, как обычно.

За последние два года из-за пандемии сезонный фактор был частично нивелирован. Если в январе 2020 года продажи лекарств в рублях выросли на 4%, то в первый месяц 2021 и 2022 годов на 12 и 14% соответственно. В упаковках в прошлом году в январе продажи снизились, а в январе текущего года рынок вырос в натуральном выражении на 8% относительно того же месяца 2021 года.

Выше эпидпорога

По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, в наступившем году именно на январь пришелся пик заболеваемости населения ОРВИ и гриппом. Возможно, с этим связано усиление спроса на противовирусные и противопростудные лекарства. Продажи этих средств в аптеках выросли на 90,7% и 61,4% соответственно в стоимостном выражении относительно января прошлого года. Препараты для лечения заболеваний носа также были популярными в этот месяц, +29,7%. Напротив снизилось потребление ингибиторов АПФ (гипотензивные средства) на 3,6%. Объем антикоагулянтов практически не изменился, прибавив только 1,2% в рублях.

Расходы россиян на лекарства

Расходы россиян в январе текущего года повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 16%. В среднем по стране расходы на покупку лекарств в аптеках на одного человека за первый месяц 2022 года составили 761 руб.

Самый высокий показатель частных затрат среди федеральных округов зафиксирован в Центральном Федеральном округе — 912 руб. В этом округе расходы жителей на лекарства в отчетный период повысились на 18%. Минимальные затраты наблюдаются в Северо-Кавказском округе — 355 руб. (+19% относительно января 2021 года).

Изменения в рейтинге

В первой пятерке лидирующих лекарств на аптечном рынке наблюдаются существенные изменения. Противовирусный препарат умифеновир сместил лидера — ксилометазолин (сосудосуживающее средство для местного применения) на вторую строчку. Это произошло за счет увеличения продаж умифеновира в 2,5 раза относительно января прошлого года. При этом лекарства с этим действующим веществом заняли более 3% рынка в рублях.

По сравнению с январем 2021 года в ТОР5 МНН попали два препарата. Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (бренд «Ингавирин») поднялся с восьмого на третье место. В сентябре 2020 года в Государственном реестре лекарственных средств был зарегистрирован «Ингавирин» в форме выпуска «сироп». На рынке в виде сиропа «Ингавирин» появился в прошлом году. Также бренд присутствует на аптечном рынке в капсулах. В январе 2022 года общий объем продаж в стоимостном выражении торговой марки вырос в 1,5 раза относительно аналогичного месяца прошлого года. В виде сиропа продажи увеличились более чем в 4 раза в рублях.

Впечатляющий скачок у МНН интерферон альфа-2b (8 различных брендов) — он покинул 20-ю позицию и расположился на 5-й, прибавив 15 строчек. Максимальную долю среди препаратов с данным веществом занимает бренд «Гриппферон» (71%). За год продажи «Гриппферона» увеличились в три раза.

Покинули рейтинг антикоагулянт ривароксабан (бренд «Ксарелто» от компании Bayer) и нестероидный противовоспалительный препарат нимесулид (20 различных брендов). Продажи «Ксарелто» сократились на 10% относительно января прошлого года. Другой антикоагулянт апиксабан «Эликвис» остался в ТОР5 на 4-м месте. Популярность его в аптеках выросла — рост продаж +33% в рублях.

Доля первой пятерки МНН на рынке составила в январе текущего года 8,6% в стоимостном выражении.

ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе 2022 года Рейтинг Бренд Доля продаж, % Прирост продаж 2021/2020, % Январь 2022 Январь 2021 Январь 2021 Январь 2022 1 2 Арбидол 1,4 2,8 137 2 4 Ингавирин 1,0 1,3 53 3 3 Эликвис 1,1 1,3 33 4 1 Ксарелто 1,4 1,1 -10 5 10 Терафлю 0,6 1,0 109 6 37 Гриппферон 0,3 0,9 209 7 7 Нурофен 0,6 0,6 19 8 6 Гептрал 0,7 0,6 2 9 16 Мирамистин 0,4 0,6 54 10 35 Граммидин 0,3 0,6 111 Источник: AlphaRM

Фармкомпании: рост и снижение

Отечественная компания «Отисифарм» вырвалась вперед и заняла лидирующую позицию на аптечном рынке с долей продаж 5,6% в январе текущего года. Корпорация Bayer напротив спустилась вниз на одну строчку. Продажи лекарств компании снизились на 6% относительно января 2021 года в рублях. Теперь доля Bayer в аптечном сегменте 3,8%. Stada поднялась с четвертой на третью строчку — прирост продаж +14%. В ТОР10 у четырех компаний наблюдается снижение продаж. Максимальное сокращение у Bayer. Падение спроса на основной препарат производителя «Ксарелто», а также на некоторые другие лидирующие лекарства в портфеле компании сказалось на ослаблении позиций Bayer на рынке.

Помимо «Отисифарм» заметным приростом продаж отличились компания GSK (+34%) и «Валента Фармацевтика» (+47%). Среди доминирующих лекарств GSK более всего увеличился спрос на «Терафлю» — прирост продаж в рублях +109%. В ТОР10 вошла компания «Валента Фармацевтика», заняв 10-е место с приростом +47%. Повышение в рейтинге производителю в основном обеспечило увеличение продаж лидирующих марок: «Ингавирин» (+53%) и «Граммидин» (+111%).