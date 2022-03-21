В Минпромторге оценили долю отечественного производства на рынке лекарств

В Минпромторге оценили долю отечественного производства на рынке лекарств. В общем объеме продаж в 2021 году она составила 61,2% в упаковках и 35,1% в рублях. Также в ведомстве сообщили, что Россия может производить половину препаратов из списка ЖНВЛП.

Доля отечественных лекарств в общем объеме продаж в 2021 году составила 61,2% в упаковках и 35,1% в рублях. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минпромторга. Всего за прошлый год в России продали 5,2 млрд упаковок как российских, так и импортных лекарств на общую сумму 1,9 трлн руб. В количестве проданных упаковок это на 6% меньше, чем в 2020 году, но на 12,3% больше в деньгах. Доля импортируемых субстанций оценивается на уровне 80% от общего объема необходимого сырья.

Как отметили в ведомстве, в России существует технологическая возможность осуществлять локальные стадии производства более 80% препаратов по номенклатуре ЖНВЛП. Это 656 позиций из 808, включенных в перечень. Половину из них (404) в стране могут производить по полному циклу, подчеркнули в Минпромторге.

«Ключевыми поставщиками фармсырья для всего мира являются Индия и Китай. У России также есть возможность импортировать сырье из этих стран. При этом за последние годы в направлении развития собственной сырьевой и компонентной базы созданы значительные заделы. Так, только за прошедшие два года открылись сразу несколько площадок по производству фармацевтических субстанций в Москве, Санкт-Петербурге, Кургане и Братске», — отметили в ведомстве.

9 марта в Минпромторге заявили, что запасов ЖНВЛП и сырья для них в России хватит на срок до года. Совместно с Минтрансом ведомство работает над решением логистических проблем.

18 марта также в Росздравнадзоре заявили, что российские производители обеспечены фармсубстанциями на год. Проблем с производством и поставками лекарств не наблюдается, отметили в службе. В 2022 году в гражданский оборот введено на 20% больше препаратов, чем в прошлом году.

Артем Косенок

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