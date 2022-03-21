Минздрав зарегистрировал вакцину «Конвасэл» от ФМБА против COVID-19

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России получил регистрационное удостоверение на инновационную вакцину против COVID-19 — «Конвасэл». По словам Вероники Скворцовой, препарат будет эффективен и против «Стелс-Омикрона».

Минздрав зарегистрировал вакцину «Конвасэл» против COVID-19, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством. Соответствующая информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Форма выпуска — эмульсия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза. Ранее сообщалось, что препарат будет вводиться двумя дозами с интервалом в три недели.

Это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. В России еще не было вакцин против COVID-19 такого типа.

В субъединичных вакцинах используются только специфические фрагменты (субъединицы) вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Они не содержат цельных микроорганизмов или безопасных вирусов в качестве вектора. В качестве субъединиц могут использоваться белки или сахара. Большинство вакцин, включенных в календарь детских прививок, являются субъединичными и защищают от таких болезней, как коклюш, столбняк, дифтерия и менингококковый менингит.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, препарат будет эффективен и против подвида «Омикрона» BA.2 («Стелс»). «Стелс-Омикрон», который уже сейчас в Москве превалирует над ВА.1 «Омикроном», отличается на 28 мутаций. Эти мутации в основном находятся в S-белке и в неструктурных белках, они не затрагивают N-белок в тех блоках, которые используются для вакцины, поэтому вакцина будет точно так же эффективна, и мы видим это уже сейчас», — сказала Скворцова в эфире канала «Россия 24» (цитата по РИА «Новости»).

«Результаты клинического исследования показали, что вакцинация «Конвасэл» приводит у человека к 100%-ной выработке высоких титров специфических антител класса IgG к белку N, специфического клеточного иммунитета, поляризованного по безопасному для человека Th1 профилю, формированию специфических центральных клеток памяти, а также развитию выраженной антителозависимой цитотоксичности. Таким образом, вакцина «Конвасэл» включает разные механизмы иммунной защиты и препятствует развитию коронавирусной инфекции», — цитирует Скворцову пресс-служба ФМБА.

Препарат планируется производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году в рамках Года науки и технологий на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России в Санкт-Петербурге. Промышленная площадка позволяет выпускать до 30 млн двукратных доз ежегодно.

Фото: ФМБА

Ринат Васбеев

Вероника Догузова

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