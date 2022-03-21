В России зарегистрировали «долгожданный» препарат от злокачественной гипертермии

Минздрав Российской Федерации зарегистрировал препарат от злокачественной гипертермии Дантролен (МНН Дантролен). Об этом свидетельствует информация, опубликованная в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Согласно данным реестра, препарат представляет собой лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в дозе 20 мг. Срок его годности – 2 года.

На регистрацию препарата обратил внимание телеграм-канал «ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ».

«02.03.2022 зарегистрирован долгожданный препарат от злокачественной гипертермии – Дантролен. Производитель – ООО «Онкотаргет», держатель РУ – ООО «Бисерно»», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Депутаты просили зарегистрировать единственный препарат, спасающий от гибели при злокачественной гипертермии, еще в 2018 году.

Злокачественная гипертермия (ЗГ) – это редкое, врожденное, опасное для жизни расстройство транспорта кальция в скелетных мышцах, сочетающееся с гиперметаболическим состоянием и чаще всего провоцируемое летучими анестезирующими веществами.

Минздрав России также зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Конвасэл».

gxpnews