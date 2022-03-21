На Украине запретили продавать и применять произведенные в Белоруссии лекарства

Минздрав Украины запретил продажу и применение в стране 39 лекарственных средств, производители которых имеют юридический адрес или адрес места ведения деятельности в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств приостановлено приказом Минздрава от 19 марта 2022 года. Отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами», – заявили в ведомстве.

Там указали, что «все белорусские заводы, чья продукция была представлена на Украине, производят неоригинальные препараты» и что «аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании».

Как отмечается, лекарственные средства из Белоруссии, уже ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до истечения их срока годности.

GxP News ранее сообщал, как международные фармацевтические компании реагируют на военную спецоперацию РФ на Украине.

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