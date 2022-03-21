В правительство внесен проект изменений в процедуру повышения цен из-за дефицита препаратов

Замминистра здравоохранения сообщил об изменениях в Постановление Правительства РФ № 1771, которое позволяет увеличить цены на препараты из Перечня ЖНВЛП в случае их дефектуры или угрозы дефицита. В ФАС уточнили, что рассматривались два варианта подхода к пересмотру постановления.

В правительство внесен проект изменения в постановление № 1771. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на заседании «круглого стола» «Национальная система лекарственной безопасности Российской Федерации. Законодательные аспекты» в Госдуме. По его словам, это произошло 20 марта, передает корреспондент «ФВ».

«В настоящее время у нас нет практически заявлений по ПП № 1771. Можно было бы сказать о том, что, наверное, всех удовлетворяет цена, но есть и другая версия, что все ждут новую версию, чтобы с ней выйти на рассмотрение», — сказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.

Правила особого регулирования цен лекарств утверждены Постановлением Правительства РФ № 1771 от 31.10.2020. Документ позволяет повысить стоимость препарата ЖНВЛП, если есть риск его дефектуры.

Нижегородцев уточнил, что разрабатывалось два варианта изменений. Один из них предусматривал повышение цен для всех производителей на определенный уровень. Второй вариант предусматривал рассмотрение каждого случая по отдельности и повышение цены на экономически обоснованный уровень с учетом всех обстоятельств, которые складываются в конкретной компании.

«Было принято решение о том, что каждая компания, если у нее возникают проблемы, связанные с издержками, должна подать соответствующее заявление в Минздрав. Мы рассмотрим его в рамках анализа издержек и примем решение по индексации цены», — сказал он.

Теперь заявления будет принимать Минздрав, отметил Нижегородцев. Сократится срок рассмотрения заявлений с 70 до 30 дней. «Изменится структура анализов — в нее будет включена не просто фактическая дефектура, а прогнозируемый спрос. Также будут приняты дополнительно во внимание индексы с расчетом издержек по валютному курсу», — отметил он.

Член Комитета ГД по здравоохранению Леонид Огуль предложил для снижения ажиотажного спроса создать электронную информационную платформу, на которой будут представлены отечественные аналоги зарубежных лекарств и медицинских изделий.

«Покупатель не знает, какие аналоги есть у зарубежных и отечественных препаратов, — сказал депутат. — Это просто необходимо, чтобы люди разобрались в наименованиях лекарственных препаратов. И, конечно, нужен оперативный мониторинг цен в аптечной сети».

Представитель ФАС отметил, что в России уже есть соответствующий информационный ресурс — ГРЛС. По его словам, реестр необходимо правильно структурировать, чтобы в нем отображались аналоги зарубежных препаратов. Дублировать ГРЛС еще одним ресурсом, по словам Нижегородцева, было бы неправильно.

Президент 8 марта подписал Федеральный закон № 46-ФЗ от 08.03.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ предлагает включить изменение курса валют в критерии при установке предельных цен на жизненно необходимые лекарственные препараты. Речь идет о поправке в ч.9 ст.61 ФЗ-61, которая устанавливает особенности госрегулирования цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП в зависимости от определенных экономических и социальных критериев.

Эксперты, опрошенные «ФВ», тогда отмечали, что для реализации инициативы на практике одного вышедшего закона недостаточно. По словам представителя СПФО, для его работы потребуется корректировка действующих нормативно-правовых актов — как вариант, через внесение изменений в постановление № 1771.

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

Ринат Васбеев

pharmvestnik