«  
  »

Центр лекобеспечения закупает лекарства по программе ВЗН

Центр лекобеспечения закупит препараты по программе лечения высокозатратных нозологий. Среди них: коагулянты, иммунодепрессанты, муколитические, иммуномодулирующие и метаболические средства.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок
1 Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ 23 544 000,00 7,85 184 820 400,00 25.03.2022
2 Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл 208 530,00 9 102,81 1 898 208 969,30 04.04.2022
3 Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл 1 704 673,00 401,60 684 596 676,80 04.04.2022
4 Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 8—9,6 млн МЕ 321 840,00 1 212,97 390 382 264,80 04.04.2022
5 Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 8—9,6 млн МЕ 400 000,00 1 212,97 485 188 000,00 04.04.2022
6 Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД 2 848 400,00 164,16 467 593 344,00 04.04.2022

Елена Сидорова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

21 марта, 2022 | Просмотров: 85