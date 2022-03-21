Центр лекобеспечения закупает лекарства по программе ВЗН

Центр лекобеспечения закупит препараты по программе лечения высокозатратных нозологий. Среди них: коагулянты, иммунодепрессанты, муколитические, иммуномодулирующие и метаболические средства.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.