Центр лекобеспечения закупает лекарства по программе ВЗН

Центр лекобеспечения закупит препараты по программе лечения высокозатратных нозологий. Среди них: коагулянты, иммунодепрессанты, муколитические, иммуномодулирующие и метаболические средства.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
|23 544 000,00
|7,85
|184 820 400,00
|25.03.2022
|2
|Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|208 530,00
|9 102,81
|1 898 208 969,30
|04.04.2022
|3
|Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл
|1 704 673,00
|401,60
|684 596 676,80
|04.04.2022
|4
|Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 8—9,6 млн МЕ
|321 840,00
|1 212,97
|390 382 264,80
|04.04.2022
|5
|Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 8—9,6 млн МЕ
|400 000,00
|1 212,97
|485 188 000,00
|04.04.2022
|6
|Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД
|2 848 400,00
|164,16
|467 593 344,00
|04.04.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik