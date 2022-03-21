BMS подала в суд на AstraZeneca из-за патентов на «Опдиво»

Компания Bristol Myers Squibb подала иск в федеральный суд Делавэра на AstraZeneca, пишет Reuters. Она считает, что противоопухолевый препарат «Имфинзи» AstraZeneca нарушает патенты, связанные со средством BMS «Опдиво».

Издание пишет, что согласно представителю AstraZeneca, компания рассматривает жалобу и ответит на нее «в надлежащее время». Представитель Bristol Myers в свою очередь отказался от комментариев.

Американская Bristol Myers в прошлом году заработала на «Опдиво» более 7,5 млрд долл. За тот же период продажи «Имфинзи» принесли AstraZeneca 2,4 млрд долл. Bristol Myers потребовала в суде возмещения денежного ущерба.

«Опдиво» (ниволумаб) представляет собой моноклональное антитело, которое блокирует белок, используемый раковыми клетками, чтобы избегать воздействия иммунной системы. Препарат одобрен для использования против многих видов опухолей, включая меланому, распространенный рак легких, рак мочевого пузыря и почек.

«Имфинзи» (дуралумаб) действует аналогичным образом. В иске приводятся несколько патентов, в которых указывается, что методы усиления иммунного ответа изобрела именно Bristol Myers Squibb.

Ранее дочерняя компания Bristol Myers выиграла 1,2 млрд долл. у подразделения Gilead Sciences, чей препарат Yescarta, как было установлено, нарушает один из патентов компании. В прошлом году апелляционный суд США отменил это решение.

Николай Соколов

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