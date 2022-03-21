Минздрав не будет штрафовать регионы за срыв закупок медоборудования по нацпроекту до конца 2023 года

Минздрав РФ разработал поправки к правилам распределения межбюджетных трансфертов регионам, предполагающие снятие до 1 января 2024 года штрафных санкций за неисполнение условий предоставления субсидий по ряду федеральных программ, включая нацпроект «Здравоохранение». Среди них – подпрограммы по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, модернизация первичного звена (в случае поставок фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и передвижных медицинских комплексов, капитального ремонта медучреждений), а также донорство органов человека для трансплантации. Как сообщается в пояснительной записке, в настоящее время 31 регион не исполнил обязательства по закупке медоборудования из-за пандемии коронавируса и введения санкций, а применение мер финансовой ответственности к регионам может повлечь дальнейшие проблемы с реализацией федпрограмм. Минздрав РФ разработал поправки к правилам распределения межбюджетных трансфертов регионам, предполагающие снятие до 1 января 2024 года штрафных санкций за неисполнение условий предоставления субсидий по ряду федеральных программ, включая нацпроект «Здравоохранение». Среди них – подпрограммы по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, модернизация первичного звена (в случае поставок фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и передвижных медицинских комплексов, капитального ремонта медучреждений), а также донорство органов человека для трансплантации. Как сообщается в пояснительной записке, в настоящее время 31 регион не исполнил обязательства по закупке медоборудования из-за пандемии коронавируса и введения санкций, а применение мер финансовой ответственности к регионам может повлечь дальнейшие проблемы с реализацией федпрограмм.

Проектом предусмотрено приостановление до 1 января 2024 года действия пунктов правил предоставления субсидий, предполагающих меры финансовой ответственности регионов за ‎недостижение целевых показателей. В пояснительной записке уточняется, что поправки были разработаны для обеспечения устойчивости бюджетов регионов России.

По данным Минздрава, по состоянию на март 2022 года в 31 регионе РФ, включая Красноярский, Пермский края, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую, Свердловскую области и Санкт-Петербург, не были достигнуты целевые результаты по программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» ‎в части закупок медоборудования, федпроекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в сегменте закупок передвижных медицинских комплексов, создания и замены ФАП и врачебных амбулаторий из-за введения ограничительных мероприятий в связи ‎с распространением коронавирусной инфекции, а также действия санкций.

Так, в Курскую область не поставлено 12 многофункциональных кроватей, законтрактованных в 2021 году, по причине «отсутствия у поставщика возможности получить данное оборудование ‎у завода-изготовителя, находящегося на территории Германии, из-за введенных санкций». В Саратовской области задерживается поставка компьютерного томографа, законтрактованного в 2021 году, но уже в связи с ситуацией на производстве, вызванной COVID-19.

В ряде регионов не введены в эксплуатацию ФАП и врачебные амбулатории, запланированные к созданию или замене ‎в 2020 году. В Республике Коми недосчитались 15 из 19 таких объектов, в Красноярском крае – 1 из 58, ‎во Владимирской области – 3 из 38, а в Тверской области – 16 из 16. Кроме того, в Кабардино-Балкарской Республике, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе не поставлены передвижные медицинские комплексы, приобретение которых планировалось в 2021 году.

Как уточняет Минздрав, действующие правила предоставления межбюджетных трансфертов не предусматривают освобождения ‎от ответственности властей регионов, что, как считают в ведомстве, «в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации может привести ‎к дестабилизации бюджетов субъектов РФ и недостижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов в дальнейшем». Постановление распространяется на обязательства, возникшие с 1 января 2022 года.

В середине марта 2022 года Росздравнадзор сообщил, что не зафиксировал отказов в поставках импортного медицинского оборудования в РФ. В то же время в регионах, например, в Архангельской области, местные власти в начале марта 2022 года отметили наличие рисков срыва первоначальных планов по закупке импортной медтехники.