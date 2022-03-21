«Фармасинтез» подал досье на регистрацию аналога молнупиравира от MSD

«Фармасинтез» Викрама Пунии 18 марта подал досье на регистрацию препарата Ковипир (молнупиравир) против коронавирусной инфекции, следует из данных ГРЛС. Первое зарегистрированное в России лекарственное средство с этим действующим веществом – Эсперавир от «Промомеда». «Фармасинтез» Викрама Пунии 18 марта подал досье на регистрацию препарата Ковипир (молнупиравир) против коронавирусной инфекции, следует из данных ГРЛС. Первое зарегистрированное в России лекарственное средство с этим действующим веществом – Эсперавир от «Промомеда».

КИ молнупиравира «Фармасинтез» проводит с 11 января 2022 года. Наряду с компанией клинические исследования препаратов с этим действующим веществом также ведут Обнинская химико-фармацевтическая компания, «Эдвансд Фармасьютикалс», «Валента Фарм», «Герофарм», MSD и Исследовательский институт химического разнообразия.

Первой российской компанией, получившей регудостоверение на препарат с МНН молнупиравир, в начале февраля 2022 года стал «Промомед». MSD в том же месяце подала досье на регистрацию в России оригинального препарата (ТН Лагеврио). С декабря прошлого года переговоры с MSD о локализации производства Лагеврио ведет «Р-Фарм» Алексея Репика.

Молнупиравир наряду с другим пероральным препаратом для терапии COVID-19 Paxlovid (нирматрелвир и ритонавир) от Pfizer с декабря 2021 года входит во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Тогда оба препарата были причислены к средствам этиотропного лечения.

В феврале 2022 года Минздрав обновил методрекомендации, включив схемы с молнупиравиром при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре. В Европе медицинский регулятор одобрил к применению молнупиравир в ноябре 2021 года, в США – спустя месяц.

В конце февраля текущего года «Фармасинтез» также получил разрешение на проведение I-II фаз КИ нирматрелвира с ритонавиром против COVID-19. Ранее российскими фармкомпаниями КИ комбинации этих веществ не проводились.