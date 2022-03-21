На выплаты работникам соцучреждений за борьбу с COVID-19 направят 1 млрд рублей

Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающим с больными COVID-19. В предыдущий раз транш в размере 9 млрд рублей на такие выплаты был направлен в январе 2021 года. Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающим с больными COVID-19. В предыдущий раз транш в размере 9 млрд рублей на такие выплаты был направлен в январе 2021 года.

«Правительство продолжает поддерживать социальных работников, которые помогают бороться с ковидом в домах престарелых, интернатах для инвалидов и других стационарных организациях. По инициативе президента таким сотрудникам назначаются специальные выплаты. На их предоставление правительство дополнительно выделило свыше 1 млрд рублей», – сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вице-премьеров он попросил «внимательно следить, чтобы во всех регионах люди своевременно получали положенное им вознаграждение».

В некоторых соцучреждениях стационарного типа во время пандемии коронавирусной инфекции был введен карантинный режим –сотрудники работают по сменам длительностью 14 дней.

За одну такую смену врачи получают выплату в размере 40 тысяч рублей, но если во время смены они оказывали помощь пациентам с коронавирусом, то 60 тысяч рублей. Средний медицинский персонал, в том числе лаборанты и другие сотрудники, и соцработники получают по 25 тысяч рублей и 35 тысяч соответственно. Младший медперсонал может рассчитывать на получение 15 тысяч и 20 тысяч рублей, а технический персонал – на 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.

Впервые о необходимости дополнительных выплат работникам соцучреждений за борьбу с COVID-19 начали говорить в апреле 2020 года. Назначение выплат произошло в мае. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце декабря 2020 года отмечала, что к тому моменту выплаты на общую сумму 16,1 млрд рублей получили 578 тысяч работников.

В январе 2021 года Правительство РФ также направило из резервного фонда 9,04 млрд рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающим с больными COVID-19 и людьми из групп риска.