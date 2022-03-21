В АРФП указали на зависимость фармотрасли РФ от импортного оборудования и картона

Для обеспечения национальной безопасности и бесперебойного функционирования фармацевтической отрасли РФ в условиях санкций необходимо проработать технологическую, регуляторную, финансовую и информационную составляющие, заявил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев на заседании круглого стола «Национальная система лекарственной безопасности Российской Федерации. Законодательные аспекты» в Госдуме. Эксперт отметил, что наиболее уязвимое направление – оборудование для производства лекарственных средств.

«Если говорить о технологической составляющей, то здесь наиболее уязвимое направление – это оборудование для производства лекарственных средств. Понятно, что мы завтра не соберем эти станки, но подумать о создании базы запчастей, создании сервисных центров крайне важно», – отметил Дмитриев.

Он отметил, что материалы для упаковки лекарств также производятся за рубежом.

«Выяснилось, что мы и от картона тоже зависимы. Тот картон, который производится у нас, на нем маркировка расплывается, выходит клякса…Мы будем браковать нормальную продукцию, потому что картон не работает», – сказал Дмитриев.

Также генеральный директор АРПФ указал на необходимость борьбы с фейками в информационной среде и своевременного донесения информации до населения.

«Понятно, что лучшая борьба с ажиотажем – это полные полки. Но мы видим, что не всегда это возможно. За неделю скупили двухмесячный запас препаратов для лечения щитовидной железы», – сказал Дмитриев.

gxpnews