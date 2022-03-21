Опрос: более половины пациентов с рассеянным склерозом беспокоит переход на дженерики

Общероссийская общественная организация инвалидов – больных рассеянным склерозом (РС) при поддержке «Биокада», Российского комитета исследователей РС и Центра гуманитарных технологий «Социальная механика» опросила 300 пациентов из разных регионов страны о том, как они относятся в замене оригинальных препаратов дженериками. Беспокойство в связи с этим событием выразили более половины респондентов (65%). Общероссийская общественная организация инвалидов – больных рассеянным склерозом (РС) при поддержке «Биокада», Российского комитета исследователей РС и Центра гуманитарных технологий «Социальная механика» опросила 300 пациентов из разных регионов страны о том, как они относятся в замене оригинальных препаратов дженериками. Беспокойство в связи с этим событием выразили более половины респондентов (65%).

В опросе приняли участие 300 человек из шести регионов России. Каждый второй опрошенный пациент имел опыт замены препарата с оригинального на воспроизведенный два года назад и более, остальным пришлось пережить этот опыт недавно.

Авторы исследования подтвердили, что замена препарата для лечения РС может быть болезненным событием для пациента, настолько, что это может привести к самостоятельной отмене терапии. Особенно если пациент узнал о замене препарата в аптеке, а не от лечащего врача. «Только 22% опрошенных пациентов с РС не испытывали сомнений при переходе с оригинального на воспроизведенный препараты. Большинство участников исследования (65%) ответили, что их беспокоит замена препарата, к которому они привыкли», – говорится в результатах исследования.

В то же время 87% пациентов с ремиттирующим рассеянным склерозом не прекращали прием лекарств даже после замены на дженерик. Около 20% опрошенных ссылались на чужой негативный опыт в подобной ситуации.

Негативное отношение к дженерикам в основном выражали пациенты, которые испытывают симптомы заболевания менее пяти лет. Пациенты с продолжительностью болезни более пяти лет (замена препарата случилась более года назад) оказались более лояльны к этой категории лекарств.

Более половины пациентов (63%) не заметили никаких изменений при замене оригинального препарата на воспроизведенный, 28% опрошенных испытывали ухудшение самочувствия, а 7% отметили улучшение своего состояния.

Компания «Биокад» поддержала это исследование, так как последовательно расширяет присутствие в этом сегменте рынка. В ее портфеле присутствует Интерферон бета‑1б (интерферон бета‑1б) – биосимиляр первого зарегистрированного в России препарата от РС Бетаферон от Bayer, Тебериф (интерферон бета-1a) – биоаналог Ребифа от Merck, Финголимод – дженерик Гилениа от Novartis, Тимексон (глатирамера ацетат) – воспроизведенный препарат (оригинальный – Копаксон-Тева от Teva), Терифлуномид – дженерик Абаджио от Genzyme. С 2017 года компания проводит КИ моноклонального антитела BCD-132 (дивозилимаб) для терапии РС, с февраля 2022 года ведется III фаза КИ препарата.

В настоящее время по госпрограмме «14 ВЗН» для терапии рассеянного склероза Минздравом РФ закупается интерферон бета-1a, интерферон бета-1б, пэгинтерферон бета-1а, глатирамера ацетат, натализумаб, терифлуномид, алемтузумаб и окрелизумаб. В 2021 году по программе «14 ВЗН» Минздрав РФ закупил интерферон бета-1b от «Биокада» на 771,22 млн рублей, интерферон бета-1a – на 3,47 млрд рублей, глатирамера ацетат – на 78,95 млн рублей, терифлуномид – на 118,02 млн рублей.

По данным Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом, в России в настоящее время проживает более 150 тысяч пациентов с РС. О том, как организовано лекарственное обеспечение и терапия этого заболевания в России, – в материале Vademecum.

Фото: hightech.fm

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