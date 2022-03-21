Минздрав заявил об увеличении продаж в аптеках в четыре раза

В Минздраве сообщили, что объем отпущенных в аптеках лекарственных препаратов превысил обычные нормы расхода почти в четыре раза. Повышенный спрос вызван ажиотажем со стороны покупателей. Все иностранные и отечественные препараты имеются в наличии у поставщиков, заверяют в ведомстве.

Объем отпущенных в аптеках лекарственных препаратов превысил обычные нормы расхода почти в четыре раза. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, повышенный спрос вызван ажиотажем со стороны покупателей.

«Есть повышенный спрос в последние две недели, ажиотажный спрос, спровоцированный фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов, в частности по тироксину. Объем отпущенных в аптеках лекарственных препаратов превысил обычные нормы расхода практически более чем в четыре раза. Причем эти препараты как отечественного, так и иностранного производства есть в достаточном количестве уже сегодня на складах у оптовиков. Поэтому поставки оптовиками сейчас ведутся очень активно. Логистическая сеть дополнительно развернула свои мощности, в том числе по доставке», — сказал министр.

Министр добавил, что все препараты есть в наличии, они поступают, и «никаких рисков по плановой терапии нет».

15 марта аптечные ассоциации заявили, что в России нет дефицита импортных лекарств. Отсутствие каких-либо препаратов является временным и связано с ажиотажным спросом.

18 марта руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что российские производители обеспечены фармсубстанциями на год. Проблем с производством и поставками лекарств не наблюдается. По данным службы, в 2022 году в гражданский оборот введено на 20% больше препаратов, чем в прошлом году.

Артем Косенок

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