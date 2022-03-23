Препараты с истекающим сроком годности предложено использовать для лекобеспечения льготников

Минздрав РФ предлагает использовать для лекобеспечения льготников закупленные по федпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)» препараты с истекающим сроком годности, остатки которых накопились к 1 апреля 2022 года. Соответствующие поправки ведомство намерено внести в приложение №8 к государственной программе «Развитие здравоохранения». Минздрав РФ предлагает использовать для лекобеспечения льготников закупленные по федпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)» препараты с истекающим сроком годности, остатки которых накопились к 1 апреля 2022 года. Соответствующие поправки ведомство намерено внести в приложение №8 к государственной программе «Развитие здравоохранения».

«Введенные ограничительные меры экономического характера могут привести к затруднению поставок в субъекты РФ лекарственных препаратов для обеспечения в амбулаторных условиях льготных категорий граждан. Вместе с тем в настоящее время в субъектах РФ сформировались значительные остатки лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний», – говорится в пояснительной записке к проекту правительственного постановления.

Также в сопроводительном документе отмечается, что «обеспечение данными лекарственными препаратами льготных категорий граждан позволит устранить последствия возможных логистических проблем в субъектах РФ и возможных рисков срыва поставок лекарственных препаратов по заключенным контрактам».

Согласно проекту поправок, для лекобеспечения пациентов, относящихся к категории льготников, могут быть использованы медикаменты со сроком годности, истекающим в 2022 году. Отмечается, что впоследствии регионы должны будут пополнить запасы лекарств, изначально закупленных для реализации федпроекта.

На финансирование федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2020 и 2021 годах направляли по 10 млрд рублей, на 2022 год запланировано 25,1 млрд рублей. На лекарственное обеспечение пациентов, перенесших острые ССЗ, в 2020 и 2021 годах выделялось по 10 млрд рублей.

С 2020 года по федпроекту закупаются препараты по 23 МНН: амиодарон, амлодипин, апиксабан, аторвастатин, ацетилсалициловая кислота, бисопролол, варфарин, гидрохлоротиазид, дабигатрана этексилат, изосорбида мононитрат, индапамид, клопидогрел, лаппаконеитина гиидробромиид, лозартан, метопролол, моксонидин, периндоприил, пропафенон, ривароксабан, симвастатин, соталол, тикагрелор и эналаприл.

Чтобы избежать дефектуры препаратов, Правительство РФ подготовило особые правила обращения лекарств в условиях санкций. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 8 марта 2022 году. Согласно документу, правительство теперь наделено правом утверждать группу товаров, в отношении которой не будет применяться законодательство о патентной защите. Эта мера распространяется в том числе и на лекарства.

Также уже принят закон, по которому вновь зарегистрированные зарубежные препараты до 31 декабря 2022 года могут продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Кроме того, упрощен процесс индексации цен на зарубежные и отечественные препараты, которые зависят от курса доллара.