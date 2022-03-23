Госдума одобрила возможность ввоза в Россию препаратов в иностранной упаковке

Госдума одобрила новые изменения в законодательство об обращении препаратов и медизделий. В случае дефицита лекарств правительство позволит ввозить их в нерусифицированной упаковке. Также производители медизделий будут обязаны предупреждать о приостановке поставок товаров за полгода.

Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли проект изменений в Федеральный закон № 61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств». Они касаются оказания медпомощи в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Изменения позволят до конца года ввозить в Россию зарегистрированные препараты в упаковке, предназначенной для других стран.

Уточняется, что ввоз таких препаратов будет возможен в случае дефицита препаратов или риска его возникновения «в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера». Они должны будут соответствовать всем необходимым требованиям, установленным при их регистрации, кроме требований к первичной и вторичной (потребительской) упаковке.

К тому же, согласно законопроекту, организации оптовой торговли лекарственными средствами будут обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных аптечными организациями препаратов. Они также не смогут отказывать в поставках аптекам, с которыми у них заключен соответствующий договор, при наличии запрошенных препаратов.

Законопроект также вносит изменения в Федеральный закон № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно поправкам, производители медицинских изделий или организации, осуществляющие ввоз МИ на территорию России, в случае приостановления производства или поставок медизделий будут обязаны не меньше чем за полгода уведомлять об этом Росздравнадзор.

К тому же, законопроект наделяет правительство правом в 2022 и 2023 годах принимать решения, предусматривающие особенности организации оказания медицинской помощи как гражданам России, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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