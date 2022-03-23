Чиновника владимирского облздрава обвинили в халатности при закупке лекарств для льготников

Следственный комитет России предъявил обвинение в халатности при организации закупок лекарств для льготников бывшему заместителю директора Департамента здравоохранения Владимирской области Александру Жесткову. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Обвинение предъявлено в рамках возбужденного по материалам проверки прокуратуры уголовного дела по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). В 2021 году чиновник исполнял обязанности директора департамента.

«Он обвиняется в том, что <…> эффективно не организовал использование бюджетных средств на закупку жизненно важных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов, отпускаемых по рецептам врачей для льготной категории граждан, не организовал надлежащее и своевременное рассмотрение протоколов врачебных комиссий, формирование сводной потребности на лекарства, что привело к их несвоевременной закупке. Халатными действиями чиновника также сформировано негативное мнение об органах власти, о неспособности их реализовать права и законные интересы социально незащищенных категорий граждан», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В региональном департаменте здравоохранения прошли обыски. Результаты дальнейшего расследования дела находятся на контроле прокурора области.

В марте прошлого года Росздравнадзор нашел нарушения в закупках льготных лекарств во Владимирской области. Также были выявлены нарушения контроля движения и учета препаратов, их логистики по аптечным организациям и обеспечения медикаментами отдельных льготных категорий граждан.

Артем Косенок

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