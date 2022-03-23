Минздрав не намерен переводить безрецептурные лекарства в рецептурный список

В Минздраве выступили против перевода безрецептурных лекарств в рецептурный список. Это может создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, считают в ведомстве.

В Минздраве выступили против перевода безрецептурных лекарств в рецептурный список. Это создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Об этом рассказал зам. главы Минздрава Сергей Глаголев на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике (цитата по «Интерфаксу»).

Вопросы о переводе препаратов безрецептурного звена в рецептурный отпуск и квотировании препаратов были подняты на заседании членом Комитета Совета Федерации по социальной политике Ириной Петиной в качестве временных мер на срок действия ограничений в отношении России. По словам Глаголева, ключевым элементом в позиции Минздрава является усиление контроля за рецептурным отпуском лекарственных препаратов.

«Перевод препаратов безрецептурного отпуска в рецептурный базируется на клинических критериях. Эти критерии гармонизированы с лучшими международными стандартами <…> Если мы загоняем в рецептурный отпуск лекарственные препараты безрецептурного звена, мы создаем дополнительную нагрузку на систему здравоохранения», — сказал Глаголев.

При этом, по словам заместителя министра, вопрос квотирования лекарственных препаратов также достаточно сложен в плане социальной напряженности.

Накануне, 21 марта, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что объем отпущенных в аптеках лекарственных препаратов превысил обычные нормы расхода почти в четыре раза. Повышенный спрос вызван ажиотажем со стороны покупателей, который спровоцирован «фейками и недостоверной информацией». Все иностранные и отечественные препараты имеются в наличии у поставщиков, заверил министр.

Артем Косенок

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