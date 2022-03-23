Росздравнадзор сообщил о снижении ажиотажного спроса на лекарства

Ажиотажный спрос на лекарства снизился на 5-10%, сообщили в Росздравнадзоре. Участники фармрынка заявили, что препараты по-прежнему производятся и поставляются без перебоев.

За последнюю неделю ажиотажный спрос на лекарственные средства снизился на 5-10%, сообщает пресс-служба Росздравнадзора. Об этом стало известно на еженедельном рабочем совещании с производителями и дистрибьютерами лекарств 22 марта под председательством первого заместителя Министра здравоохранения Виктора Фисенко и руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой. Несмотря на рекордный объем продаж препаратов по всей стране, лекарства производятся и поставляются в плановом режиме, без перебоев, сообщили участники фармрынка.

15 марта совещание Росздравнадзора было посвящено дефициту левотироксина натрия. Отсутствие препарата в аптеках связали с ажиотажным спросом, который вырос за последний месяц в 5—10 раз. «Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптеками», — сообщили тогда в Росздравнадзоре.

В Минздраве сообщили, что объем отпущенных в аптеках лекарственных препаратов превысил обычные нормы расхода почти в четыре раза. Повышенный спрос вызван ажиотажем со стороны покупателей также отметили в министерстве. Все иностранные и отечественные препараты имеются в наличии у поставщиков, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ринат Васбеев

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