Правительство сформировало еще один пакет мер по поддержке экономики

Правительство сформировало еще один пакет мер по поддержке экономики. В их числе импортозамещение и упрощенная регистрация лекарств и медицинских изделий.

Правительство сформировало еще один пакет мер по поддержке экономики. В их числе упрощенная регистрация и импортозамещение лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Есть предложения по поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий — через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам. А также – по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий. У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса», — отметил Мишустин.

Есть возможности и для расширения поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе фармотрасли, через офсетные контракты. По словам премьера, такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках госзакупок, рынок сбыта на определенный период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и, как следствие, оптимизировать затраты.

«Поэтому предложено снизить здесь минимальный входной порог по объему инвестиций с 1 млрд до 100 млн руб. и разрешить строить новое предприятие в одном субъекте Российской Федерации, а заключать договор о гарантийной покупке — в другом. Такие изменения помогут активнее вовлекать небольшие компании, запускать проекты, лучше отвечающие потребностям конкретных регионов. Быстрее появятся новые рабочие места», — подчеркнул Мишустин.

Накануне 21 марта в Госдуме прошел парламентский «круглый стол» с участием представителей министерств и фармотрасли, на котором обсудили проблемы участников рынка и их возможные решения. Часть из них, такие как выдача субсидированных оборотных кредитов и обнуление таможенных пошлин, уже приняты. Другие либо находятся на обсуждении, либо уже в процессе принятия.

Фото: government.ru

Артем Косенок

pharmvestnik