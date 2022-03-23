BMS заключила договор на 1 млрд долл. с Volastra по производству противоопухолевых средств

Bristol Myers Squibb подписала соглашение с компанией Volastra Therapeutics по разработке противоопухолевых препаратов. Для этого будет использоваться исследовательская платформа Volastra.

Bristol Myers Squibb заключила соглашение с Volastra Therapeutics в области создания онкологических препаратов, пишет PharmaPhorum. Компания будет использовать исследовательскую платформу Volastra для разработки препаратов, основанных на взаимодействии с хромосомной нестабильностью. Это часто встречающаяся, но недостаточно изученная особенность солидных опухолей.

Volastra отмечает, что хромосомная нестабильность присутствует в 60—80% всех случаев рака и вызвана ошибками в удвоении и разделении хромосом при делении клеток. В здоровых клетках эти ошибки обнаруживаются, и клетка разрушается. Но раковые клетки вырабатывают способы обойти эти механизмы, продолжая делиться и стимулируя рост опухоли, а также ее распространение (метастазирование) по всему телу.

В рамках сделки Bristol Myers Squibb передаст Volastra авансовый платеж в размере 30 млн долл. При этом Volastra имеет право на получение суммы до 1,1 млрд долл. в виде платежей, связанных с прохождением определенных регуляторных и клинических этапов, а также роялти с продаж.

«Сочетание опыта Bristol Myers Squibb в области онкологии и глубокого понимания Volastra хромосомной нестабильности как уязвимого места рака ведет к идеальному партнерству, направленному на продвижение новых методов лечения пациентов», — заявил генеральный директор Volastra Чарльз Хью-Джонс.

Николай Соколов

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