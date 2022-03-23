«Платиновая унция» объявила номинантов среди рецептурных препаратов

Оргкомитет «Платиновой унции» назвал рецептурные препараты, ставшие номинантами конкурса. В шорт-лист вошли шесть лекарственных средств.

Оргкомитетом XXII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» названы рецептурные препараты, ставшие номинантами конкурса. В шорт-лист премии в этот раз вошли шесть лекарственных средств. Два препарата — претендента на победу получили одинаковое количество голосов компетентного жюри.

В шорт-лист премии вошли рецептурные препараты от шести производителей: «Амоксиклав» (Sandoz), «Арепливир» («Промомед»), «Конкор» («Мерк Сероно»), «Ксарелто» (Bayer), «Прадакса» (BeringerIngelhaim), «Эликвис» (Pfizer).

Победителем прошлого года в этой номинации стал «Ксарелто» (Bayer).

Номинации «Платиновой унции» по итогам 2021 года распределены по пяти категориям, в том числе: «Компания года» (подноминации: производитель, дистрибьютор, аптечная сеть, e-commerce), «Препарат года» (рецептурный и безрецептурный), «Проект года» (бизнес-проект, социальный проект и digital-проект), «Динамика года» (компания года по поставкам в коммерческий сектор, компания года по поставкам в государственный сектор, препарат года в государственном секторе, препарат года в розничном сегменте, лонч года), «Сделка года».

Полный список номинантов можно найти здесь.

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные издания рынка фармакологии, генеральные директора фармацевтических компаний.

Второй этап голосования завершится 25 марта, после чего результаты конкурса будут отправлены на аудит. Подробная информация о конкурсе на сайте.

Елена Григорьева

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