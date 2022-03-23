Pfizer отзывает в США несколько партий препарата от высокого давления из-за канцерогенов

Pfizer отзывает несколько партий препарата Accuretic из-за присутствия в них нитрозаминов. Препарат относится к ингибиторам АПФ и содержит хинаприл и гидрохлоротиазид. При этом компания отмечает, что непосредственный риск для пациентов, принимающих препарат, отсутствует.

Pfizer заявила о том, что отзывает в США несколько партий препарата Accuretic и две более дешевые версии средства. Такое решение принято из-за присутствия в их составе повышенного уровня нитрозаминов, которые потенциально могут вызвать рак. В состав Accuretic входят хинаприл и гидрохлоротиазид. Хинаприл относится к ингибиторам АПФ, которые назначают для лечения артериальной гипертензии. Ранее потенциальные канцерогены находили в сартанах, метформине, ранитидине и варениклине.

Нитрозамины можно обнаружить в воде и пищевых продуктах, включая вяленое и приготовленное на гриле мясо, молочные продукты и овощи. Воздействие таких примесей свыше допустимого уровня в течение длительного периода времени может увеличить риск развития рака. Однако Pfizer отмечает, что непосредственный риск для пациентов, принимающих препарат, отсутствует.

Pfizer также заявила, что до настоящего времени не получала никаких сообщений о побочных эффектах, связанных с препаратом.

По словам производителя, пациенты, в настоящее время принимающие эти препараты, должны проконсультироваться со своим врачом касательно альтернативных вариантов лечения.

В начале марта канадское подразделение Pfizer отозвала Accuretic в этой стране из-за наличия той же примеси. По сообщению Министерства здравоохранения Канады, отозваны были восемь партий препарата.

Информация об изъятии продукта появилась спустя три дня после того, как Pfizer Canada заявила об отзыве 15 партий другого лекарственного средства от кровяного давления, Inderal, тоже из-за проблем с примесями нитрозаминов.

В сентябре прошлого года производитель отозвал в США все серии препарата против курения «Чампикс», также из-за высокого уровня нитрозаминов.

Николай Соколов

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