В Госдуме обсудили меры поддержки фармбизнеса в новых экономических условиях

В Госдуме состоялась встреча с участием фармпроизводителей, аптек, а также представителей министерств. Были озвучены проблемы, с которыми столкнулась отрасль, и предложены меры поддержки. Одни из них, такие как выдача субсидированных оборотных кредитов и обнуление таможенных пошлин, уже приняты. Другие еще либо находятся на обсуждении, либо уже в процессе принятия.

В Государственной думе прошел парламентский «круглый стол» с участием представителей министерств и фармотрасли, на котором обсудили проблемы участников рынка и их возможные решения. Модератором заседания выступил член Комитета по охране здоровья Александр Петров, сообщил корреспондент «ФВ».

Цены

Проблема, которую отметили все участники встречи, – регулирование цен на препараты Перечня ЖНВЛП в условиях увеличения их себестоимости. Генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов отметил, что отсутствие поддержки со стороны государства в части индексации цен может привести к приостановке производства жизненно необходимых лекарств.

Правительство уже готовит изменения в постановление № 1771, которое позволит оперативнее увеличивать цены на препараты в случае необходимости. Соответствующий проект документа внесен в правительство, сообщил зам. министра здравоохранения Сергей Глаголев.

В частности, заявление о перерегистрации теперь будет принимать Минздрав, срок рассмотрения заявлений сократится с 70 до 30 дней, изменится структура анализов — в нее будет включена не просто фактическая дефектура, а прогнозируемый спрос. Также будут приняты дополнительно во внимание индексы с расчетом издержек по валютному курсу. Об этом на заседании сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.

Он также уточнил, что разрабатывалось два варианта изменений. Один из них предусматривал повышение цен для всех производителей на определенный уровень, но от него в итоге отказались. Хотя представители фармбизнеса все-таки выступают за такую единовременную индексацию.

«Я не соглашусь с Тимофеем Витальевичем, что сейчас нужно заниматься длительным и детальным рассмотрением каждого индивидуального случая. Если мы примем любого рода решения, они должны быть привязаны к макроэкономическим показателям, собственно это и предусмотрено действующим постановлением, определяющим цены на ЖНВЛП», — сказал председатель совета директоров группы компаний «Р‑Фарм» Алексей Репик. Он также считает, что принимать любое решение об индексации ЖНВЛП, как бы необходимо это ни было, можно только в совокупности с решениями, которые помогут снять часть нагрузки с граждан.

Однако Нижегородцев отметил, что «абстрактного повышения цен на какой-то абстрактный процент индексации» не будет.

Что касается закупок, участники рынка также отметили, что в случае увеличения цен необходимо предусмотреть изменения в определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

Финансовая поддержка

Правительство приняло постановление № 393, которое предусматривает выдачу субсидированных оборотных кредитов для предприятий, включенных в перечень системообразующих, по фиксированной ставке в 11%, отметил руководитель департамента фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин. «Предполагается, что на ближайший квартал оно точно поможет», — уточнил он.

По словам Галкина, в ближайшее время также должны внести законопроект на тему фиксации банковских ставок по действующим кредитам.

К тому же на заседании Совета Евразийской экономической комиссии было принято предложение России по обнулению таможенных пошлин в отношении большого количества товаров, в том числе применимых для производства лекарственных средств (субстанций и интермедиатов). Пошлины будут также отменены на шесть месяцев.

Галкин также прокомментировал предложение об обнулении налога на добавленную стоимость для препаратов Перечня ЖНВЛП. «Минфину пока обсуждать что-то более идеи не представляется возможным», — сообщил он.

Маркировка

Участники рынка вновь отметили проблему с маркировкой препаратов. На картоне отечественного производства маркировка расплывается, сообщил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

Галкин в свою очередь уточнил, что отдельные случаи, связанные с проблемами при нанесении маркировки, прорабатывались оператором маркировки – Центром развития перспективных технологий. «У ЦРПТ ни один случай не подтвердился», — сообщил он. Галкин также попросил участников отрасли обращаться в министерство при возникновении проблем с нанесением маркировки для их проработки.

Импортозамещение

Родионов отметил, что необходимо увеличить преференции с 15 до 40% в рамках механизма «третий лишний» для производителей полного цикла препаратов либо немедленно внедрить механизм «второй лишний». О необходимости наладить полный цикл производств, начиная с интермедиатов, также сообщил президент компании «Активный Компонент» Александр Семенов. «Я знаю, какую аллергию «второй лишний» вызывает у зарубежных коллег. Нам все время говорят, что иностранные производители уйдут с рынка. Производителей оригинальных препаратов тот механизм не затрагивает, а производители дженериков и так уходят. Если мы его внедрим, к нам, наоборот, будут приходить иностранные производители, но другие — которые компетентны в производстве полного цикла и фармсубстанций», — пояснил Семенов. Он также отметил, что нужно не забывать такие инструменты, как долгосрочные и офсетные контракты.

Электронный документооборот

Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова сказала, что необходимо внедрить электронный документооборот во все госзакупки. «Сегодня везде вроде бы предусмотрен электронный документооборот, тем не менее в госзакупках масса документов до сих пор должна распечатываться на бумажных носителях. В ситуации, когда бумага подорожала, когда нет расходных материалов, когда копировальная техника станет изнашиваться и не будет запчастей, мы считаем, что необходимо вносить электронный документооборот во все госзакупки», — сообщила Титова.

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

pharmvestnik