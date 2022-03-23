Аптекам снизят комиссию по эквайрингу

Центробанк до 31 августа ограничит эквайринговые комиссии для аптек. Эта мера не устраивает фармрозницу, которая давно просит решить вопрос с величиной комиссий на постоянной основе. В противном случае предприниматели будут вынуждены перекладывать затраты на покупателя, считают эксперты.

Ограничение на размер банковской комиссии за эквайринг на уровне 1% временно установил Центральный банк России, сообщила пресс-служба регулятора. Это коснется организаций, «которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги». К таким предприятиям Банк России относит магазины розничной продажи продуктов питания, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств.

Период действия льготного эквайринга — с 18 апреля по 31 августа. Центробанк сообщает, что сейчас эквайринговые комиссии находятся на уровне 1,2—2,2%, в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия.

На прошлой неделе ассоциация «Опора России» направила письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой снизить ставки торгового эквайринга коммерческих банков. «Предлагаем рассмотреть возможность инициировать меры поддержки для субъектов МСП по ставке торгового эквайринга, аналогичные возмещению затрат на комиссию при использовании субъектами МСП системы СПБ для приема оплаты от покупателей, либо рассмотреть возможность справедливого снижения величины комиссии за обмен… В противном случае субъекты МСП будут вынуждены перекладывать эти затраты на конечного потребителя», — сказано в документе, подписанном президентом организации Александром Калининым.

Исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», член президиума правления ассоциации «Опора России» Мария Литвинова рассказала «ФВ», что временное решение вопроса не удовлетворит отрасль. «Нам требуется постоянная мера поддержки в виде снижения комиссии до 0,5%», — сказала она.

Ранее уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к председателю правительства с предложением снизить размер банковской комиссии при оплате картой «Мир» до 0,5%. Этот шаг помог бы фармбизнесу, считает директор головного офиса сети «Гармония здоровья» Сергей Мещан. Он отмечает, что комиссия за эквайринг достигает 2,5%, и эти расходы существенны для аптек, реализующих товары с ограниченной наценкой.

Ольга Коберник

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