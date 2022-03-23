Novartis приостанавливает КИ в России

Швейцарская Novartis 22 марта объявила о прекращении набора новых добровольцев в текущие клинические исследования (КИ) препаратов на территории РФ, а также заявила о временном отказе от проведения новых КИ в стране. Ранее компания сообщала о прекращении инвестиционной и рекламной деятельности в России. Швейцарская Novartis 22 марта объявила о прекращении набора новых добровольцев в текущие клинические исследования (КИ) препаратов на территории РФ, а также заявила о временном отказе от проведения новых КИ в стране. Ранее компания сообщала о прекращении инвестиционной и рекламной деятельности в России.

«Мы по-прежнему привержены обеспечению доступа к лекарствам для пациентов во всех странах, где мы работаем. В то же время мы тщательно соблюдаем введенные против России международные санкции. Мы уже реализовали комплекс мер – приостановили инвестиционную и маркетинговую деятельность в России. <…> Теперь мы приостанавливаем инициирование новых КИ и привлечение новых участников в существующие исследования на территории РФ», – говорится в заявлении компании. Уточняется, что эти меры будут постоянно пересматриваться.

Novartis проводит в России КИ препаратов для терапии онкологических, онкогематологических, ревматическиих заболеваний, болезней органов дыхания, заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезней нервной системы.

В июне прошлого года швейцарская фармкомпания подала досье на регистрацию Kymriah (препарат на основе технологии CAR-T) по правилам Евразийского экономического союза. Проведения локальных клинических исследований не потребуется, поскольку оба планируемых к регистрации показания (острый лимфобластный лейкоз и B-клеточная лимфома) являются орфанными заболеваниями, а при регистрации технологий для лечения этого типа заболеваний в России допускается использование данных международных исследований в качестве подтверждения безопасности и эффективности. В настоящее время препарат уже одобрен в США, Европе, Японии, Австралии, Сингапуре, Канаде и Южной Корее.

Минздрав РФ в декабре прошлого года зарегистрировал самый дорогой в мире генотерапевтический препарат Золгенсма (онасемноген абепарвовек) от Novartis, предназначенный для терапии спинальной мышечной атрофии у детей. Досье на его регистрацию в России компания подавала в июле 2020 года.

От проведения в России новых КИ также отказались Pfizer, Eli Lilly, AbbVie, GlaxoSmithKline и Johnson & Johnson.