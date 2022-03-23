Подготовлены предложения по импортозамещению лекарств и медизделий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 марта на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций сообщил, что подготовлен новый тематический пакет предложений. Среди инициатив – поддержка импорта фармпродукции и медизделий. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 марта на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций сообщил, что подготовлен новый тематический пакет предложений. Среди инициатив – поддержка импорта фармпродукции и медизделий.

«Есть предложения по поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий – через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам, а также по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий. У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса», – заявил Мишустин.

Также предусмотрены возможности для расширения поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты. «Такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках государственных закупок, рынок сбыта на определенный период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и, как следствие, оптимизировать затраты», – отметил премьер-министр, добавив, что для малого и среднего бизнеса при заключении офсетных контрактов предложено снизить минимальный входной порог по объему инвестиций с 1 млрд до 100 млн рублей и разрешить строить новое предприятие в одном регионе РФ, а заключать договор о гарантийной покупке – в другом.

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 марта также озвучил меры по поддержке предприятий фармотрасли в столице: фармкомпаниям просубсидируют затраты на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, компании получат из бюджета Москвы средства на проведение КИ лекарств и апробацию расходных материалов и медизделий на базе больниц города, фармкомпаниям предоставят земельные участки для строительства производств по ставке 1 рубль в год, объем авансирования закупок лекарств на государственные нужды увеличат до 70%, минимальный порог инвестиций по офсетным контрактам снизят с 1 млрд рублей до 100 млн рублей, также для фармпроизводителей будет упрощена процедура регистрации и обращения новых препаратов и медизделий.

На состоявшемся 15 марта заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Михаил Мишустин говорил, что Правительство РФ предложило партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза ряда товаров, среди которых – препараты, фармсубстанции и детское питание. Также правительство выступило с предложением зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин.